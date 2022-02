Just Dance 2022 per Nintendo Switch: il prezzo è da CAPOGIRO

Just Dance 2022 per Nintendo Switch è in assoluto uno dei pochi giochi che, ogni possessore della console di casa Nintendo, non può non avere nella propria collezione. Dotato di una valanga di contenuti, quest'ultimo rappresenta la miglior soluzione per divertirsi e passare una serata in allegria con amici e parenti. A un prezzo cosi, poi, non puoi fartelo scappare. Lo puoi acquistare su Amazon a soli 35,77 euro usufruendo di uno sconto speciale del -41%.

Just Dance 2022 per Nintendo Switch: il divertimento è ASSICURATO

Quasi tutti, almeno una volta nella propria vita, hanno sentito parlare e, nella maggior parte dei casi, anche giocato a Just Dance. Quest'ultimo ha infatti segnato la storia dei videogiochi e delle console in generale, facendo divertire milioni e milioni di persone in tutto il mondo.

Per chi invece non conoscesse il gioco in questione, Just Dance è un gioco estremamente divertente che, attraverso i Joy-Con della tua Nintendo Switch, ti permette di ballare sulle note di molteplici canzoni scelte accuratamente fra quelle più in voga del momento.

Preparati al divertimento e raduna quanto prima amici e familiari, poiché è finalmente arrivato il momento di alzare il volume e lasciarsi andare alla danza.

Just Dance 2022 introduce ben 40 nuovi brani musicali con i quali potrai scatenarti fino al mattino seguente. Quest'anno tornano anche alcune delle modalità preferite dai fan negli ultimi anni, cosi da poter utilizzare al massimo le tue doti.

Con l'acquisto del gioco potrai inoltre accedere gratuitamente e per un mese intero al servizio Just Dance Unlimited, un catalogo tutto nuovo e in continua evoluzione all'interno del quale sono presenti più di 700 canzoni.

Cosa stai aspettando? Acquista subito su Amazon Just Dance 2022 per Nintendo Switch al piccolissimo prezzo di soli 35,77 euro. Ordinalo ora per riceverlo direttamente a casa tua in appena 24/48 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.