Just Dance 2022 per PlayStation 4 in super offerta a metà prezzo!

Pronti a ballare sulle note dei brani più famosi? Just Dance 2022 è il gioco perfetto per passare serate all'insegna del divertimento con gli amici o con la famiglia. Su Amazon il titolo crolla a uno dei minimi storici: soltanto 29,98 euro, praticamente a metà prezzo.

Tredicesimo capitolo della serie principale sviluppato da Ubisoft, Just Dance 2022 è il più recente: è stato infatti rilasciato per console solamente lo scorso novembre. “Il gioco di ballo definitivo”, così lo annuncia la descrizione ufficiale – e non possiamo che essere d'accordo viste le oltre 79 milioni di copie vendute in tutto il mondo nel corso degli anni.

Just Dance 2022: cosa comprende

La versione 2022 è arrivata con nuovi universi e 40 nuovi brani di successo, fra cui “Don't Go Yet” di Camila Cabello, “Love Story” di Taylor Swift (versione originale), “Happier Than Ever” di Billie Eilish e tanti altri. Senza contare le tantissime collaborazioni musicali, creative e artistiche tutte da scoprire fra un ballo e l'altro.

Just Dance 2022, però, è molto di più di un semplice gioco di ballo in cui puoi scatenarti senza pensieri. Sono infatti presenti diverse modalità, alcune anche piuttosto utili. Un esempio? La modalità “Sweat”, che tiene traccia delle calorie bruciate e del tempo trascorso ballando al ritmo delle tue hit preferite. Insomma: fare esercizio, ma sempre con divertimento. Immancabile anche la classica modalità Co-op per ballare con gli amici, mentre per i più piccoli c'è la modalità Kids, pensata per le loro esigenze.

Non dimenticare di sfidare i Just Dancer di tutto il mondo durante i tornei permanenti (ogni battaglia sarà alla pari perché affronterai giocatori del tuo stesso livello) e di prendere parte al World Dance Floor. Just Dance 2022 ti dà anche la possibilità di godere delle sessioni Happy Hour e avere un assaggio di Just Dance Unlimited, gratuito per un mese. Just Dance Unlimited è il servizio di streaming in abbonamento, che ti permetterà di avere subito a disposizione oltre 700 canzoni aggiuntive.

Just Dance 2022 è in offertissima per PlayStation 4 a soli 29,98 euro: metà prezzo per un gioco davvero divertente e coinvolgente, che non deve mancare nella tua libreria se ti piace organizzare feste oppure passare ore davanti allo schermo in compagnia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.