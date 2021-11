Mass Effect, in arrivo una serie tv prodotta da Amazon?

Mass Effect diventerà una serie tv? Secondo quanto riferito da Deadline, la popolare saga videoludica sci-fi potrebbe essere trasposta sul piccolo schermo da Amazon Studios e portata poi – ovviamente – su Prime Video.

A margine di una lunga intervista dedicata a The Wheel of Time, serie tv fantasy ispirata alla saga letteraria omonima e uscita da pochi giorni (e che sta avendo un importante successo), la boss della divisione produttiva di Amazon Prime Video, Jennifer Salke, ha spiegato che l'obiettivo della compagnia è quello di diversificare i contenuti e puntare su generi come fantasy e fantascienza.

E, a proposito di fantascienza, l'azienda ha già adocchiato un certo Mass Effect. Amazon vorrebbe farne una serie TV, ma al momento del progetto – evidentemente embrionale – non si conoscono dettagli.

Mass Effect e Amazon? Un altro colpaccio per Prime Video

Insomma, è evidente che dopo aver messo le mani su una licenza monstre come quella de Il Signore degli Anelli (la cui uscita della serie tv è prevista per il 2 settembre 2022), ora Amazon Studios vuole portare in grembo altri importanti pesi massimi per continuare la sua battaglia sul mercato delle piattaforme streaming.

Nel frattempo, per chi fosse interessato a ripercorrere le gesta del comandante Shepard e compagni, è disponibile su tutte le piattaforme la Mass Effect Legendary Edition, che tra l'altro – secondo voci di corridoio – potrebbe presto arrivare su Xbox Game Pass. Notizia non ancora smentita né da Microsoft né da Electronic Arts.

Sempre restando in tema Mass Effect, è di pochi giorni fa la notizia che BioWare ed EA hanno svelato un artwork del prossimo capitolo della saga sci-fi, che evidentemente anticipa il ritorno dei geth.