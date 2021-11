Monitor 27" QHD 144Hz in Offerta su Amazon (-13%)

Il moniotr da gaming HP x27i si trova in offerta su Amazon a 303,90€, con uno sconto del 13% e un risparmio di circa 46 euro rispetto al prezzo di riferimento.

Questo modello è andato in sconto in occasione del Black Friday, ma continuerà ad essere in promozione ancora per qualche giorno. Si tratta di un pannello IPS da 27 pollici in risoluzione QHD 2560 x 1440, con refresh rate a 144Hz, ha tutte le carte in regola per essere un gran bel monitor da gaming.

Il design è interessante, all'aspetto di un monitor classico sono state aggiunte delle linee verdi che rendolo la scocca esterna ben più accattivante e che ben si adatta ad una postazione da gaming. Non manca la compatibilità con la tecnologia AMD FreeSync ed è possibile calibrare lo schermo tramite i tasti funzione posizionati in basso a destra, con i quali si accede alle impostazioni.

All'interno della confezione di vendita troviamo un cavo HDMI, ma questo HP x27i presenta anche un'uscita video Display Port, per raggiungere il massimo delle prestazioni con le schede video di ultima generazione.

Oggi il monitor da gaming HP x27i è disponibile in offerta su Amazon a 303,90€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.