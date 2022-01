Monitor 4K Samsung da 27" in FORTE SCONTO a 299€

Il monitor 4K Samsung HRM S70A si trova in offerta su Amazon a 299,90€, lo sconto è del 33% con un risparmio effettivo di ben 150 euro.

Con un pannello IPS da 27 pollici, l'ottimo monitor Samsung supporta l'HDR 10 ed offre una qualità d'immagine di alto livello. Si connette al PC via HDMI, ma è presente anche un ingresso Display Porbt, per garantire le massime prestazioni e la minima latenza in gaming, pur non trattandosi di un modello pensato unicamente per giocare.

Il menù del monitor è ricco di funzioni interessanti, come il filtro per la luce blu (Eye Saver Mode), la modalità Gaming e un efficace sistema anti flickering. È il miglior momento per acqusitare il monitor 4K di Samsung, un modello che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza, grazie ad una diagonale ampia e generosa e una risoluzione molto alta, caratteristiche interessanti anche per guardare film e serie TV alla massima qualità.

Oggi è possibile acquistare il monitor Samsung HRM S70A in offerta su Amazon a 299,90€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna in 1-2 giorni lavorativi.