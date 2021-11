Monitor AOC 24" FullHD 144Hz in offerta su Amazon (-21%)

Il monitor AOC 24 pollici FullHD si trova in offerta su Amazon a 181€, lo sconto è del 21% e corrisponde a quasi 50 euro di risparmio rispetto al prezzo iniziale.

Questo modello è pensato per il gaming, il refresh rate a 144Hz offre prestazioni ideali per videogiocare e il tempo di risposta di 1ms contribuisce ad un'esperienza di gioco ottima. I 24 pollici sono ancora la dimensione più scelta dai gamer professionisti.

Si tratta di un pannello IPS di buona otima qualità, inoltre la compatibilità con il G-bSync migliora ulteriormente le prestazioni, sfruttando la tecnologia delle schede video Nvidia GeForce.

AOC – azienda leader del mercato monitor – non rinuncia ad un design accattivante, proponento una base non troppo ingombrante e dotata di buchi passacavi, per favorire un miglior cable management.

Oggi il monitor AOC 24G2AE/BK è disponibile in offerta su Amazon a 181€, con spedizione Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.