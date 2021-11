Monitor Samsung Odyssey G3, G5 e G7 in forte sconto: Black Friday

I monitor Samsung della serie Odyssey vanno in offerta in occasione del Black Friday Amazon, con sconti fino al 39%. La promozione include i modelli G3, G5 e G7, monitor da gaming di fascia media e alta con ottime caratteristiche tecniche e un gran ben rapporto qualità/prezzo.

Monitor Samsung al Black Friday 2021

Tutti e 3 i modelli sono dotati di un pannello VA sviluppato da Samsung, con refresh rate a 144Hz e 1ms di tempo di risposta.

Monitor da gioco da 24 pollici, con tutto quello che serve per giocare in risoluzione FullHD 1080p al massimo delle prestazioni, rappresenta la scelta migliore sotto i 200 euro. Il Samsung Odyssey G3 si trova in offerta su Amazon a 159€, con uno sconto del 39% e un risparmio di ben 100 euro rispetto al prezzo solito.

Tra i monitor da gaming più acquistati, con un rapporto qualità/prezzo tra i migliori sul mercato e prestazioni ideali anche per i giocatori più esigenti. Grazie alla diagonale da 27 pollici e alla risoluzione WQHD 2560×1440, il Samsung G5 si trova in offerta su Amazon a 259€, con uno sconto del 28% per il Black Friday.

Il Samsung Odyssey G7 è tra i monitor top di gamma più interessanti in commercio, con un pannello VA da ben 32 pollici in risoluzione WQHD e 240Hz di refresh rate. Oggi si trova in offerta su Amazon a 639€, con un risparmio del 20% rispetto al solito e spedizione Prime senza costi aggiuntivi.