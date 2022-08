MultiVersus, guida: come sbloccare Morty nella Stagione 1

Con l’arrivo della Stagione 1 di MultiVersus, gli sviluppatori dell’ormai celebre picchiaduro gratuito hanno voluto omaggiare i giocatori con il debutto nel dojo di un nuovo lottatore. Si tratta, in particolare, di Morty Smith della serie animata intitolata “Rick & Morty“, primo personaggio aggiuntivo dell’aggiornamento.

Come accade per tutti gli altri combattenti del beat’em up ispirato alla saga di Super Smash Bros., anche Morty può essere sbloccato da tutti i giocatori senza dover necessariamente utilizzare la propria carta di credito. Il nipote di Rick, nella serie sempre affianco allo zio alla scoperta degli orrori e delle meraviglie che popolano diversi universi paralleli, può infatti essere acquistato attraverso due modalità, che vedremo subito più in basso in questa guida.

La prima prevede di utilizzare 3.000 Monete D’Oro, vale a dire la valuta virtuale di MultiVersus che si può accumulare semplicemente completando i match, potenziando i personaggi e scalando i livelli del Pass Stagionale. La seconda, invece, richiede 700 Gleamium, valuta premium che può essere accumulata solo sfruttando le microtransazioni in game. Ecco di seguito l’elenco completo dei pacchetti di Gleamium attualmente in vendita nel negozio:

Pacchetto da 450 Gleamium – Prezzo: 4,99 euro

Pacchetto da 1.000 Gleamium – Prezzo: 9,99 euro

Pacchetto da 2.200 Gleamium – Prezzo: 19,99 euro

Pacchetto da 6.000 Gleamium – Prezzo: 49,99 euro

Esiste poi una terza opzione per ottenere subito Morty, e consiste nell’acquisto di uno dei bundle negli store digitali di PlayStation, Xbox, Steam ed Epic Games Store: tra i contenuti di questi pacchetti vi sono anche i gettoni per sbloccare i personaggi, ed è quindi possibile utilizzarne uno per aggiungere immediatamente anche Morty alla nostra collezione di lottatori.

Vi ricordiamo che MultiVersus è disponibile gratuitamente su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, mentre una versione Nintendo Switch è sempre più quotata dagli insider di settore.