MultiVersus: la Stagione 1 ha una data di uscita, tutte le novità in arrivo

Dopo aver debuttato in Open Beta solo da una manciata di settimane, MultiVersus continua ad intrattenere milioni di videogiocatori su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.

Il picchiaduro free-to-play di Warner Bros. vede scontrarsi sul campo di battaglia alcuni dei personaggi più amati della compagnia, tra lungometraggi, cartoon e serie televisive, per uno stile di gioco che tanto deve alla saga di Super Smash Bros. ideata da Nintendo.

E se è vero che il successo di critica e pubblico è attualmente conclamato, allo stesso modo il team di sviluppo guarda al futuro, e ufficializza la data di uscita della Stagione 1 di MultiVersus. La conferma arriva da un tweet ufficiale – visibile poco più in basso in questo stesso articolo – che fissa il lancio a lunedì 15 agosto 2022 e rimanda a tutte le novità in programma.

We’re excited to announce Season 1 will begin on August 15 with a brand-new Battle Pass for you to earn in-game rewards! We can also confirm Morty will join the character roster on August 23 as part of Season 1. We look forward to sharing more in the coming weeks! #MultiVersus

— MultiVersus (@multiversus) August 11, 2022