Need for Speed Unbound: il nuovo gameplay mostra l'adrenalina delle sfide Takeover

L’adrenalina torna a correre sui nostri schermi grazie ad un nuovo video gameplay di Need for Speed Unbound, ultimo capitolo della celebre serie di racing game di stampo arcade.

Dopo il trailer di presentazione e una prima visione sugli scampoli di giocato – che potete recuperare in questo articolo -, gli sviluppatori di Criterion Games e il publisher Electronic Arts vanno infatti a pubblicare un filmato interamente dedicato alle sfide offerte da Takeover, una delle tante modalità previste dal team di sviluppo per arricchire l’esperienza di gioco da vivere sfrecciando per le strade di Lakeshore. Filmato visibile direttamente in testata di articolo.

Gli eventi Takeover di Need for Speed Unbound vengono descritti come un vero e proprio festival itinerante di derapate, battaglie all’ultimo cordolo e sfide di abilità, da portare avanti tra gli scenari urbani che caratterizzano l’attesissimo titolo corsistico. Per avere la meglio, dovremo dimostrare al volante tutte le nostre abilità, senza dimenticare lo stile nella guida, sia in rettilineo che nelle tante curve che si snodano tra lo skyline cittadino.

Solo i piloti più audaci, infatti, avranno diritto a presenziare al The Grand, lo spettacolo finale di Takeover che rappresenterà l’apice della carriera di tutti i corridori di Lakeshore.

La clip odierna, oltre a presentare queste meccaniche di gioco, è utile per mostrare la grande mappa open world del nuovo capitolo di Need for Speed, assieme alla caratterizzazione dei Tag ispirati alle forme d’arte contemporanea più rappresentative.

Augurandovi come al solito buona visione, vi ricordiamo che EA ha fissato l’uscita ufficiale di Need for Speed Unbound al prossimo 2 dicembre 2022, solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

