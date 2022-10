Need for Speed Unbound: il primo video gameplay è vicino, ecco quando vederlo

La storica saga corsistica di Need for Speed è pronta a tornare a fine anno su PC, PS5 e Xbox Series X/S. E lo farà con Need for Speed Unbound, prossimo capitolo tra corse clandestine ed un’inedita estetica anime.

Capitolo questo che, dopo il primo trailer, sfreccerà a breve anche nel suo primo video di gameplay. Il publisher Electronic Arts e gli sviluppatori di Criterion Games hanno infatti svelato la data e l’ora del Gameplay Trailer, confermando il tutto con un tweet e una piccola anticipazione via social.

New drip. Spin the block and stunt on the opps. Tomorrow. 8am PT/ 5pm CEST #needforspeed pic.twitter.com/yHDMBu3to0 — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 10, 2022

Il teaser in-game riprende la stessa estetica apprezzata nel video di debutto di Need for Speed Unbound, facendo leva sulla passione dei fan di questi franchise per le acrobazie ad alto contenuto di ottani, le derapate tra i grattacieli di un’ambientazione urbana liberamente esplorabile e, ovviamente, le sportellate a velocità folli.

Le sequenze di giocato del nuovo Need for Speed sfrecceranno allora sui nostri schermi a partire dalle ore 17:00 italiane di domani, martedì 11 ottobre. Per vederle, non dobbiamo fare altro che sintonizzarci sul canale YouTube e sui principali canali social della serie. Questa, invece, la sinossi ufficiale del progetto:

Gareggia contro il tempo, supera i poliziotti in astuzia e partecipa alle qualifiche settimanali per affrontare la Grand, la più importante sfida di corse clandestine di Lakeshore. Riempi il garage con auto personalizzate, mettile a punto e infiamma le strade con il tuo stile, completi esclusivi e una vibrante colonna sonora globale che tocca tutti gli angoli del mondo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Need for Speed Unbound sarà disponibile dal 2 dicembre 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con una lunga demo gratuita fruibile da tutti gli abbonati a EA Play o Xbox Game Pass Ultimate.