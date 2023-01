Nintendo Switch supera il Game Boy: è record per l'ibrida della casa di Super Mario

Disponibile dalla primavera del 2017, Nintendo Switch ha saputo fin da subito catturare le attenzioni di pubblico e critica, grazie alla sua peculiare natura ibrida e ad un parco titoli vasto e assolutamente variegato.

Non dovrebbe allora stupire che la console della casa di Super Mario abbia fatto registrare un nuovo record, battendo un’altra piattaforma della stessa numerosa famiglia.

Stando alle ultime stime di vendita, sembra che Nintendo Switch sia infine riuscita a superare uno dei suoi più illustri predecessori. Come si legge sulle pagine del portale VGC, con un totale di 118,99 milioni di unità vendute in tutto il mondo dal 2017 ad oggi, la console ibrida supera infatti le vendite totalizzate da Game Boy nell’arco del suo intero ciclo vitale e pari a 118,69 milioni di unità.

Un risultato notevole, trainato dall’ottima line-up disponibile sull’hardware Nintendo:

Mario Kart 8: Deluxe: 48,41 milioni di unità; Animal Crossing: New Horizons: 40,17 milioni di unità; Super Smash Bros. Ultimate: 29,53 milioni di unità; The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 27,79 milioni di unità; Pokemon Spada / Pokémon Scudo: 25,37 milioni di unità; Super Mario Odyssey: 24,40 milioni di unità; Super Mario Party: 18.35 milioni di unità; Pokemon Diamante Lucente / Pokémon Perla Splendente: 14,92 milioni di unità; Ring Fit Adventure: 14,87 milioni di unità; Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee!: 14,81 milioni di unità.

A questo punto, il prossimo obiettivo di Nintendo Switch non può essere che quello di superare Nintendo DS, attualmente fermo a oltre 150 milioni di unità vendute. Magari ci riuscirà con il debutto di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, considerato l’ultimo grande blockbuster per la piattaforma nipponica.