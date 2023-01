The Legend of Zelda Tears of the Kingdom potrebbe essere l'ultimo blockbuster per Nintendo Switch

C’è grande attesa, da parte del popolo nintendaro, per l’uscita di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, fissata al prossimo mese di maggio.

E inevitabilmente, considerando gli spettacolari trailer mostrati dal colosso di Kyoto nel corso degli ultimi mesi, e che, a conti fatti, ci troviamo di fronte al seguito diretto di Breath of the Wild, uno dei più grandi capolavori attualmente disponibili nel catalogo della console ibrida.

Ebbene, con l’avvicinarsi del lancio della prossima avventura di Link, gli esperti di settore hanno voluto prendere in analisi il suo peso sul mercato videoludico e sul futuro della stessa Nintendo. In particolare, secondo Andy Robison di VGC e Chris Dring di GamesIndustry, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom rappresenterà l’ultimo grande blockbuster per Nintendo Switch.

I due giornalisti chiariscono di non riferirsi assolutamente al fatto che Tears of the Kingdom sarà l’ultimo gioco per Nintendo Switch: non a caso, per il 2023 sono previsti tanti titoli first e third party, e non siamo dunque al canto del cigno di Switch, tuttavia sarà difficile vedere altri progetti ad ampio respiro dopo il nuovo episodio di Zelda.

Sulle pagine di Reddit, Chris Dring sottolinea come “è vero, uscirà Pikmin e usciranno altri titoli ma nessuno di questi venderà almeno dieci milioni di copie come Tears of the Kingdom” e anche Andy Robinson è d’accordo, dichiarando che non sarebbe sorpreso di vedere i primi rumor concreti sul successore di Switch alla fine della primavera, dopo il lancio del prossimo blockbuster della “grande N”.

Vi ricordiamo ancora una volta che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 23 maggio 2023.

