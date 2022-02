Nuovo Nintendo Direct a febbraio, è ufficiale: ecco i possibili annunci

I leaker lo avevano anticipato, ora è ufficiale: domani 9 febbraio 2022 alle 23 (ora italiana) ci sarà un nuovo Nintendo Direct. Si tratta del primo per il 2022 dopo un silenzio lungo qualche mese. A dare l'annuncio l'account Twitter ufficiale di Nintendo, che ha anche snocciolato qualche informazione (senza sbilanciarsi troppo): l'evento durerà circa 40 minuti e sarà focalizzato principalmente sui videogiochi per Nintendo Switch in arrivo nella prima metà del 2022.

Tune in at 23:00 CET on 09/02 for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 40 minutes of information mainly focused on #NintendoSwitch games launching in the first half of 2022. Watch it here 🎥: https://t.co/pc64oYDSjf pic.twitter.com/L5tHNOMzZ8 — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) February 8, 2022

Nintendo Direct di febbraio: cosa aspettarci?

Samus Hunter, il noto insider che aveva già anticipato l'evento, ha stilato una scaletta dei titoli che potrebbero avere uno spazio all'interno del prossimo Nintendo Direct di domani. Fra i nuovi annunci, spiccano Xenoblade Chronicles 3 (supportato anche dal recente rinnovamento del sito web ufficiale da parte dello sviluppatore Monolith Soft), ma anche l'atteso remake di Metroid Prime e un nuovo Fire Emblem (l'ultimo capitolo, Three Houses, risale ormai a tre anni fa). Si parla anche di un generico “DLC”, senza specificare di quale gioco, e titoli legati alla serie di Kirby (che aveva già ricevuto un teaser grazie a una rivista giapponese il mese scorso).

Per quanto riguarda gli sviluppatori di terze parti, fanno capolino chicche interessanti, come un nuovo Ace Attorney (7?) e Hollow Knight Silksong, da tempo atteso dai fan. Inoltre, secondo il leaker, è possibile che Nintendo rilasci qualche nuova informazione per quanto riguarda il sequel di The Legend of Zelda: Breath of The Wild, la cui finestra di lancio è ancora – ad oggi – prevista per il 2022. L'appuntamento è fissato per domani alle 23: lo streaming sarà disponibile anche in italiano sul canale YouTube di Nintendo Italia.