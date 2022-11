Perché Google Stadia chiude? Il boss di Xbox esplora i possibili motivi

Si avvicina sempre di più la data di chiusura di Google Stadia. Mentre i rimborsi sono già partiti anche in Italia – qui per tutti i dettagli del caso -, il colosso di Mountain View ha infatti annunciato ufficialmente che il suo servizio di game streaming chiuderà definitivamente i battenti il 18 gennaio 2023, dopo poco più di 3 anni di servizio.

Con gli utenti pronti a dire addio alla piattaforma, sono in tanti che nelle ultime settimane hanno provato ad ipotizzare i motivi dietro alla chiusura di un progetto tanto interessante quanto sfortunato.

L’ultimo è Phil Spencer, capo della divisione Xbox, come si legge sulle pagine del portale Jeux Video. Stando alle parole di Spencer, il problema principale di Google Stadia è stato un modello di business poco convincente, nonostante l’idea in sé della creazione targata Google fosse interessante e dal buon potenziale:

Secondo me, un passo aggiuntivo che avrebbero potuto compiere era creare una qualche forma di abbonamento sui contenuti. Il modello di business adottato, basato sull’acquisto di giochi nel frattempo che la nuova tecnologia veniva introdotta al pubblico, non credo fosse il modo migliore per iniziare. Ho tanti amici che hanno lavorato a Stadia sin dall’inizio. Ho adorato l’investimento tecnologico che hanno fatto, credo che abbiano fatto un buon lavoro nella costruzione di una piattaforma tutta basata sul cloud, e l’hardware che avevano era solido.

Infine, Spencer si dice sicuro sul fatto che Big G riutilizzerà l’esperienza e le idee impiegate su Google Stadia per altri progetti futuri:

Che si tratti di dare ai creatori la possibilità di offrire un gioco agli utenti in maniera istantanea mentre stanno usando Youtube, Twitch, TikTok o altro ancora, oppure di distribuire demo o build di prova per ottenere feedback, credo che possa essere un reale impiego per un’infrastruttura cloud che permetta cose simili. Credo che ciò che ha creato Google può trovare un’effettiva utilità, non ho dubbi su questo.