Pikmin Bloom tocca quota 2 milioni di download, ma non regge il confronto con Pokémon GO

Pikmin Bloom, l'ultimo gioco a Realtà Aumentata sviluppato da Niantic, è stato pubblicato su Android e iOS soltanto lo scorso 3 novembre, ma già fa parlare di sé. Secondo il report di Sensor Tower, infatti, il titolo è stato scaricato 2 milioni di volte nel giro di due settimane. I download più importanti provengono dal Giappone, che registra 864 mila download, e dagli Stati Uniti, la seconda fanbase più vasta al mondo.

Nonostante possa sembrare un ottimo inizio, però, questi numeri non si avvicinano a quelli da record registrati ai tempi da Pokémon GO e Harry Potter: Wizards Unite (che a fine gennaio chiuderà), conquistando rispettivamente 75 milioni e 12.4 milioni di download soltanto nelle prime settimane. Per quanto riguarda gli acquisti in-game, Pikmin Bloom ha incassato 473 mila dollari: una cifra irrisoria se paragonata ai 116 milioni di dollari incassati nello stesso arco di tempo da Pokèmon GO.

Sebbene dal punto di vista dei numeri l'ultimo nato in casa Niantic sia stato decisamente più sfortunato dei fratelli maggiori, pare che il titolo non sia destinato a finire nell'oblio. Anzi: proprio oggi, 13 novembre, si terrà il primissimo Community Day, ovvero una giornata ricca di bonus che incoraggia i giocatori a collaborare attivamente. L'evento avrà inizio alle 9 del mattino e terminerà alle 18 (ora locale). Il team di sviluppo ha suggerito ai player di condividere i propri progressi online, su qualsiasi social, attraverso lo speciale hashtag #10KWalkWithPikmin.

Questo l'elenco dei bonus previsti: