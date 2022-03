PlayStation Plus aprile 2022: ecco i nuovi giochi gratis per PS5 e PS4

Dopo aver rinnovato il suo PlayStation Plus con tre nuovi piani di abbonamento, “mamma” Sony torna a snocciolare “golosità” per il suo servizio. Quelle che, come da tradizione, fanno rima con i prossimi giochi che tutti gli abbonati potranno scaricare gratuitamente su PS5 e PS4; in particolare per il mese di aprile 2022.

Ad aprile 2022 gli abbonati PS Plus possono quindi mettere le mani su Hood Outlaws and Legends, Slay the Spire e Spongebob Squarepants Battle For Bikini Bottom Rehydrated.

PlayStation Plus: i giochi gratis di aprile 2022

Hood Outlaws and Legends PS4 e PS5

Slay the Spire PS4 compatibile con PS5

SpongeBob Squarepants Battle For Bikini Bottom Rehydrated PS4 compatibile PS5

La selezione destinata agli abbonati PlayStation Plus per il mese in arrivo tocca tre giochi sicuramente molto diversi tra loro, tra cui probabilmente manca un vero e proprio titolo di richiamo. Si tratta comunque di produzioni piuttosto interessanti, in grado di soddisfare giocatori di tutte le età.

I nuovi giochi gratis con PS Plus saranno disponibili dal 5 aprile al 3 maggio, fino a lunedì 4 aprile potrete ancora scaricare i giochi PlayStation Plus gratis di marzo 2022, vale a dire Team Sonic Racing, Ghost of Tsushima Legends, ARK Survival Evolved e Ghostrunner.