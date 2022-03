PlayStation State of Play marzo 2022: tutti i trailer e gli annunci su PS5 e PS4

Come anticipato dai leak delle ultime settimane e poi promesso da “mamma” Sony, un nuovo PlayStation State of Play è finalmente andato in onda a marzo. Un evento, questo, particolarmente atteso dai possessori di PS4 e PS5, e che ha fatto luce su alcune novità dal sapore decisamente orientale in arrivo sulle console dalla compagnia nipponica.

Nel corso della diretta del 9 marzo 2022, infatti, la “grande S” ha messo sul piatto, in circa 20 minuti, uno show focalizzato principalmente sulle produzioni giapponesi in uscita in futuro sulle piattaforme a marchio PlayStation.

Vediamole allora insieme, godendoci tutti i trailer visti sul palco virtuale dell’ultimo PlayStation State of Play.

PlayStation State of Play: gli annunci PS4 e PS5 del 9 marzo 2022

Il PlayStation State of Play di marzo 2022 si è aperto con una sorpresa da parte di Capcom. La casa di Street Fighter – a proposito, sapevate che il sesto capitolo è in lavorazione? -, ha alzato i veli su Exoprimal, un particolare shooter a base di dinosauri che ha subito catturato le attenzioni dei videogiocatori che hanno seguito la diretta Sony.

Il titolo ha una visuale in terza persona, sfrutta il RE Engine ed è fortemente orientato verso la componente cooperativa. Il tutto in arrivo nel corso del 2023 su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Si prosegue con il trailer di lancio di Ghostwire Tokyo, nuovo progetto horror di Shinki Mikami, creatore della saga di Resident Evil:

In uscita il 25 marzo, Ghostwire Tokyo vede risvegliarsi minacciose entità ultraterrene nella capitale del Sol Levante, ormai prossima al collasso; entità che dovremo combattere vestendo i panni un giovane che si riscopre in grado di piegare al suo volere misteriosi poteri telecinetici.

Il PlayStation State of Play si colora poi con un video di gameplay dedicato a Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, per cui è ora disponibile anche una demo gratuita da scaricare su console PlayStation. Il titolo completo arriverà invece sugli scaffali il prossimo 19 marzo.

Nuovo gameplay trailer anche per Forspoken, rinviato all’11 ottobre, mentre Bandai Namco ne ha invece approfittato per presentare Gundam Evolution per PS4 e PS5.

I fan delle Tartarughe Ninja possono invece iniziare a lucidare il pad in vista dell’uscita di Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection, una raccolta che include ben tredici giochi tra cui Tournament Fighters, Back from the Sewers, Fall of the Foot Clan, The Manhattan Project, Turtles in Time e The Hyper Stone Heist.

Ancora, Sony ha voluto dedicare spazio al nuovo trailer di GigaBash e all’annuncio del picchiaduro JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R, basato sulla celebre serie manga/anime. La nuova esperienza picchiaduro celebrerà i 35 anni della serie ripercorrendone la storia attraverso un roster con oltre 50 personaggi provenienti dai diversi archi narrativi dell’IP creata da Hirohiko Araki. Gli amanti della saga potranno cimentarsi in combattimenti ancora più frenetici indossando i panni di personaggi iconici come Jonathan Joestar, DIO, Jotaro Kujo, la guerriera Jolyne Cujoh e tantissimi altri.

Ci avviciniamo alla conclusione del PlayStation State of Play di questo mese con il nuovo filmato di Trek To Yomi -videogame dalle atmosfere molto simili a quelle dell’acclamato Ghost of Tsushima -, con l’annuncio dell’update Ascension di Returnal, e con quello di altri due giochi Square Enix, vale a dire The DioField Chronicle e Valkyre Elysium.

Cosa ve ne pare dello show messo in piedi da Sony? Siete soddisfatti o le vostre aspettative sono state deluse?