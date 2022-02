Ghost of Tsushima celebra Horizon Forbidden West con il costume di Aloy

C'è anche Ghost of Tsushima tra i videogame che hanno deciso di omaggiare quella che, ad oggi, è probabilmente la saga più amata tra quelle realizzate dagli sviluppatori olandesi di Guerrilla Games.

Dopo Genshin Impact – che ha visto l'arrivo di Aloy tra gli eroi giocabili -, ora è infatti il titolo di Sucker Punch a festeggiare l'imminente uscita di Horizon Forbidden West su PS5 e PS4.

In vista della release del secondo episodio – prevista per il 18 febbraio 2022 -, la Director's Cut di Ghost of Tsushima introduce quindi un costume a tema, naturalmente ispirato all'outfit della cacciatrice di macchine dalla chioma rosso fuoco. Il costume è tra i contenuti della patch 2.15, che tra le altre cose smussa alcuni degli elementi del gioco e aggiunge alcune caratteristiche al multiplayer di Legends.

L'update più recente di Ghost of Tsushima Director's Cut – versione potenziata dell'action game ad ambientazione nipponica -, soprattutto, è un atto d'amore per quello che sembra già da ora essere un degno erede di Horizon Zero Dawn, per altro con diverse novità tecniche e a livello di gameplay.

Per ottenere l'abito speciale di Aloy, dobbiamo raggiungere una parte a nord dell'isola Iki e risolvere un puzzle all'interno del Tempio del Vento appena restaurato. Solo così potremo indossare la veste, completa di una nuova bandana e di una sorta di diadema che ricorda quelli utilizzati dalla protagonista del franchise Horizon.

“Siamo così emozionati per Horizon Forbidden West da parte dei nostri amici Guerrilla! Mentre aspettiamo, oggi abbiamo pubblicato una nuova patch per Ghost of Tsushima Director's Cut che ripara il Tempio del Vendo sull'isola Iki, risolvete il puzzle per ottenere questa sorpresa ispirata ad Aloy”, hanno scritto i Sucker Punch al riguardo – via PushSquare.

E voi, avete già sbloccato il costume?