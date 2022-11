PlayStation VR2: preordini aperti anche in Italia, prezzo e dove prenotare il visore PS5

La realtà virtuale di PlayStation VR2 è sempre più vicina. Di recente, le alte sfere Sony hanno infatti annunciato data di uscita e prezzo del visore compatibile con PS5, in arrivo il 22 febbraio 2023 al costo di599,99 euro, più alto di quello della console.

Oggi, 15 novembre, aprono invece i preordini di PSVR2, ed è GameStop nel momento in cui scriviamo il primo rivenditore italiano a permettere di effettuare il pre-order del visore VR del colosso giapponese.

La confezione standard di PlayStation VR2 costa così 599,89 euro tramite il sito ufficiale del retailer, con il pacchetto che va ad includere la seconda versione del visore PlayStation VR, il controller Sense (destro e sinistro) con laccetti, cavo USB per la ricarica dei controller,auricolari stereo con tre paia di gommini e manuale cartaceo.

Per quanto riguarda invece il pacchetto PSVR2 con Horizon Call of the Mountain, questo è venduto al prezzo di 649,99 euro, sempre da GameStop. La confezione include:

Visore VR

Horizon Call of the Mountain in formato digitale

Controller Sense (L)/(R) con laccetti

Cavo USB per l’accoppiamento e la ricarica del controller

Auricolari stereo

Tre paia di gommini degli auricolari

Materiali stampati

Infine è possibile prenotare la base di ricarica per i controller DualSense a 49,98 euro; tutti i prodotti in preordine sono disponibili dal 23 febbraio 2023. Al momento non è possibile prenotare i giochi in formato fisico e dunque restiamo in attesa dell’apertura dei preordini per quanto riguarda i giochi di lancio di PlayStation VR2 – qui una lista di tutti quelli annunciati fino ad ora.

Attualmente non è possibile preordinare PlayStation VR2 presso altri rivenditori italiani, ma sicuramente nelle prossime ore anche altre catene e eCommerce come Amazon, Euronics e MediaWorld dovrebbero aprire i preordini, così da permettere a tutti di portarsi a casa la nuova realtà virtuale targata Sony.