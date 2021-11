Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: tutti i tipi di Pokémon e le loro caratteristiche

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono finalmente tra noi, disponibili sugli schermi di Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e naturalmente il più recente Nintendo Switch OLED.

Per chi non lo sapesse, si tratta dei remake dei due titoli usciti originariamente nel 2006 su Nintendo DS, con grafica e gameplay rinnovati per adattarsi alle maggiori capacità della console ibrida del colosso di Kyoto. In più, non mancano alcuni contenuti inediti, assieme a quelli esclusivi per le differenti versioni in commercio.

Possiamo quindi tornare a catturare mostri nella regione di Sinnoh, approfittando anche l'introduzione dei più recenti tipi di Pokémon in circolazione, caratterizzati da debolezze, punti di forza e immunità.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: tutti i Pokémon dei remake

Esplorando le colorate location di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente andremo ad imbatterci in 18 tipologie diverse di Pokémon. Non manca neppure quella Folletto, integrata nel franchise dei mostriciattoli tascabili giapponesi a partire dalla Sesta Generazione, allo scopo di bilanciare i tipi Drago e Buio.

A seguire, potete allora consultare un elenco che comprende tutti i tipi di Pokémon che affollano i rifacimenti dei due classici RPG.

Acciaio

Super efficace contro : Folletto, Ghiaccio e Roccia.

: Folletto, Ghiaccio e Roccia. Non ha molto effetto su : Elettro, Fuoco, Acciaio e Acqua.

: Elettro, Fuoco, Acciaio e Acqua. Debole contro : Lotta, Fuoco e Terra.

: Lotta, Fuoco e Terra. Inutile contro : –

: – Immune a: Veleno

Acqua

Super efficace contro : Fuoco, Terra e Roccia.

: Fuoco, Terra e Roccia. Non ha molto effetto su : Drago, Erba e Acqua.

: Drago, Erba e Acqua. Debole contro : Elettro ed Erba.

: Elettro ed Erba. Inutile contro : –

: – Immune a: –

Buio

Super efficace contro : Spettro e Psico.

: Spettro e Psico. Non ha molto effetto su : Lotta, Buio e Folletto.

: Lotta, Buio e Folletto. Debole contro : Coleottero, Folletto e Lotta.

: Coleottero, Folletto e Lotta. Inutile contro : –

: – Immune a: –

Coleottero

Super efficace contro : Buio, Erba e Psico.

: Buio, Erba e Psico. Non ha molto effetto su : Lotta, Volante, Veleno, Spettro, Fuoco e Acciaio.

: Lotta, Volante, Veleno, Spettro, Fuoco e Acciaio. Debole contro : Fuoco, Volante e Roccia.

: Fuoco, Volante e Roccia. Inutile contro : –

: – Immune a: –

Drago

Super efficace contro : Drago.

: Drago. Non ha molto effetto su : Acciaio.

: Acciaio. Debole contro : Drago, Folletto e Ghiaccio.

: Drago, Folletto e Ghiaccio. Inutile contro : Folletto.

: Folletto. Immune a: –

Elettro

Super efficace contro : Volante e Acqua.

: Volante e Acqua. Non ha molto effetto su : Drago, Erba ed Elettro.

: Drago, Erba ed Elettro. Debole contro : Terra.

: Terra. Inutile contro : Terra.

: Terra. Immune a: –

Erba

Super efficace contro : Terra, Roccia e Acqua.

: Terra, Roccia e Acqua. Non ha molto effetto su : Coleottero, Fuoco, Volante, Erba, Veleno e Acciaio.

: Coleottero, Fuoco, Volante, Erba, Veleno e Acciaio. Debole contro: Coleottero , Fuoco, Volante, Ghiaccio e Veleno.

, Fuoco, Volante, Ghiaccio e Veleno. Inutile contro : –

: – Immune a: –

Folletto

Super efficace contro : Buio, Drago e Lotta.

: Buio, Drago e Lotta. Non ha molto effetto su : Fuoco, Veleno e Acciaio.

: Fuoco, Veleno e Acciaio. Debole contro : Veleno e Acciaio.

: Veleno e Acciaio. Inutile contro : –

: – Immune a: Drago.

Fuoco

Super efficace contro : Coleottero, Erba, Ghiaccio e Acciaio.

: Coleottero, Erba, Ghiaccio e Acciaio. Non ha molto effetto su : Drago, Fuoco, Roccia e Acqua.

: Drago, Fuoco, Roccia e Acqua. Debole contro : Terra, Roccia e Acqua.

: Terra, Roccia e Acqua. Inutile contro : –

: – Immune a: –

Ghiaccio

Super efficace contro : Drago, Volante, Erba e Terra.

: Drago, Volante, Erba e Terra. Non ha molto effetto su : Fuoco, Ghiaccio, Acciaio e Acqua.

: Fuoco, Ghiaccio, Acciaio e Acqua. Debole contro : Lotta, Fuoco, Roccia e Acciaio.

: Lotta, Fuoco, Roccia e Acciaio. Inutile contro : –

: – Immune a: –

Lotta

Super efficace contro : Buio, Ghiaccio, Normale, Roccia e Acciaio.

: Buio, Ghiaccio, Normale, Roccia e Acciaio. Non ha molto effetto su : Coleottero, Folletto, Volante, Veleno e Psico.

: Coleottero, Folletto, Volante, Veleno e Psico. Debole contro : Folletto, Lotta e Psico.

: Folletto, Lotta e Psico. Inutile contro : –

: – Immune a: –

Normale

Super efficace contro : –

: – Non ha molto effetto su : Roccia e Acciaio.

: Roccia e Acciaio. Debole contro : Lotta.

: Lotta. Inutile contro : Spettro.

: Spettro. Immune a: –

Psico

Super efficace contro : Lotta e Veleno.

: Lotta e Veleno. Non ha molto effetto su : Psico e Acciaio.

: Psico e Acciaio. Debole contro : Coleottero, Buio e Spettro.

: Coleottero, Buio e Spettro. Inutile contro : –

: – Immune a: –

Roccia

Super efficace contro : Coleottero, Fuoco, Volante e Ghiaccio.

: Coleottero, Fuoco, Volante e Ghiaccio. Non ha molto effetto su : Lotta, Terra e Acciaio.

: Lotta, Terra e Acciaio. Debole contro : Lotta, Erba, Terra, Acciaio e Acqua.

: Lotta, Erba, Terra, Acciaio e Acqua. Inutile contro : –

: – Immune a: –

Spettro

Super efficace contro : Spettro e Psico.

: Spettro e Psico. Non ha molto effetto su : Buio.

: Buio. Debole contro : Buio e Spettro.

: Buio e Spettro. Inutile contro : –

: – Immune a: Normale.

Terra

Super efficace contro : Elettro, Fuoco, Veleno, Roccia e Acciaio.

: Elettro, Fuoco, Veleno, Roccia e Acciaio. Non ha molto effetto su : Coleottero ed Erba.

: Coleottero ed Erba. Debole contro : Erba, Ghiaccio e Acqua.

: Erba, Ghiaccio e Acqua. Inutile contro : –

: – Immune a: Elettro

Veleno

Super efficace contro : Folletto ed Erba.

: Folletto ed Erba. Non ha molto effetto su : Spettro, Terra, Veleno e Roccia.

: Spettro, Terra, Veleno e Roccia. Debole contro : Terra e Psico.

: Terra e Psico. Inutile contro : Acciaio.

: Acciaio. Immune a: –

Volante

Super efficace contro : Coleottero, Lotta ed Erba.

: Coleottero, Lotta ed Erba. Non ha molto effetto su : Elettro, Roccia e Acciaio.

: Elettro, Roccia e Acciaio. Debole contro : Elettro, Ghiaccio e Roccia.

: Elettro, Ghiaccio e Roccia. Inutile contro : –

: – Immune a: Terra.

Vi ricordiamo ancora una volta che Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono già acquistabili in esclusiva su Nintendo Switch, sia separatamente che in bundle.