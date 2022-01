Pokémon GO: sono in arrivo le forme Hisui?

Pokémon GO, nei suoi cinque anni e mezzo di attività, ha gradualmente incluso la maggior parte degli 898 mostriciattoli presenti nel franchise, compresi leggendari e misteriosi. Ora sembra che Niantic abbia in programma di implementare una serie di nuove forme ancora non rilasciate ufficialmente. Parliamo, ovviamente, delle forme Hisui che potrebbero arrivare sul mobile game a realtà aumentata in concomitanza con il lancio di Leggende Pokémon: Arceus, previsto per il 28 gennaio (sebbene i suoi contenuti siano trapelati in rete una settimana prima).

Ad annunciare la novità è stato un dataminer di Pokémon GO, che analizzando i dati di gioco ne avrebbe scoperto sia la presenza che il possibile rilascio, previsto per i giorni successivi all'uscita del gioco su Nintendo Switch. Pokémon GO nel suo Pokédex ospita già alcune forme alternative provenienti da Alola e Galar, perciò la notizia non appare così strana. E non è nemmeno la prima volta che i dataminer riportano alla luce possibili modifiche in anticipo, ma questa potrebbe essere davvero una delle più significative.

0.227.1 has hit the Play Store! Check it out for Hisuian Voltorb, the Johto Tour Plus moves, battling your team leaders at stops, and more! https://t.co/rsXxnuRVLP — PokeMiners (@poke_miners) January 19, 2022

Nuovi file con riferimenti ad Hisui nei dati di gioco

Il gruppo che ha fatto la scoperta si chiama PokeMiners e l'aggiornamento “incriminato” sarebbe quello etichettato come 0.227.1. L'elenco carpito dai codici di gioco inizia con un file chiamato “VOLTORB_HISUIAN”, suggerendo così che Voltorb di Hisui (mostrato qualche settimana fa da The Pokémon Company: ne abbiamo parlato qui) sia già parzialmente implementato. Tuttavia questa sarebbe soltanto la punta dell'iceberg. Sono stati, infatti, scoperti anche numerosi file di questo tipo. Alcuni esempi riportano i nomi di “HisuianFormForHisuianPokemon”, “AlolanGalarianHisuianPokedexDisplayButtonPanel” e “hisuianHeader”. Pare quindi che le forme Hisui avranno anche una propria sezione dedicata all'interno del Pokédex, con la possibilità – probabilmente – di passare da una sezione all'altra per vedere la differenza fra le varie forme di uno stesso Pokémon.

Il gruppo di dataminer ha inoltre condiviso una serie di altre informazioni legate all'aggiornamento 0.227.1, fra cui nuove mosse esclusive dell'evento Tour di Johto, miglioramenti e tre nuove reclute Team Rocket da combattere. Le mosse in questione sarebbero Aerocolpo e Magifuoco, mentre i tre scagnozzi altri non sarebbero che gli iconici team leader Candela, Blanche e Spark che – a quanto pare – potranno essere combattuti e sconfitti anche presso i PokéStop nel prossimo futuro. Ricordiamo che, sebbene tutti questi dati siano effettivamente presenti, non è detto che vengano resi disponibili subito: potrebbe volerci ancora qualche update prima di averli effettivamente nel gioco, anche se è probabile che le forme Hisui siano presto in arrivo.