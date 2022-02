Pokémon Unite, svelato un nuovo combattente: arriva Aegislash

Pokémon Unite ha da poco superato il traguardo dei sei mesi di vita e il popolarissimo MOBA sviluppato da TiMi Studios ha visto l'aggiunta di numerosi mostriciattoli iconici del brand, come il richiestissimo Dragonite. Il prossimo combattente ad aggiungersi al roster – che per ora vanta ben 30 creature tascabili – è Aegislash, il Pokémon “Spadareale” introdotto per la prima volta nei giochi di sesta generazione.

Il profilo Twitter ufficiale di Pokémon Unite ha mostrato un primo trailer, che regala una panoramica sulle skill presentate dal nuovo combattente. Aegislash sarà un all-rounder (in italiano “versatile”), ruolo particolarmente bilanciato che ben si adatta a qualsiasi situazione in-game. Ancora non sono stati resi noti i dettagli, ma dal filmato possiamo vedere che il Pokémon sembra offrire un gameplay sia offensivo che difensivo, dovuto soprattutto alla sua conformazione spada-scudo. A una skill protettiva segue, infatti, un attacco che stordisce l'avversario, mentre la Mossa Unite danneggia a colpi di spada gli avversari e dall'animazione visibile il suo utilizzo dovrebbe aumentare una statistica (attacco o difesa?).

This melee All-Rounder is as sharp as they come! Aegislash joins #PokemonUNITE on 2/10! pic.twitter.com/SIqdaX2DhR — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) February 4, 2022

Aegislash, quando arriva su Pokémon Unite

I fan non dovranno aspettare molto per provare Aegislash: la data di uscita ufficiale è prevista per il 10 febbraio, fra meno di una settimana. Come abbiamo già spiegato, Aegislash è il trentunesimo combattente ad unirsi al roster di Pokémon Unite. Grazie al suo doppio tipo Acciaio/Spettro, entra di diritto a far parte del “Ghost Team” insieme a Trevenant (Erba/Spettro) rilasciato solamente il mese scorso, Decidueye (anch'esso Erba/Spettro) e Gengar (Spettro/Veleno). Sarà, inoltre, il secondo Pokémon di tipo Acciaio dopo Lucario.

Nel frattempo, Pokémon Unite ha da poco introdotto il suo quinto pass lotta “Parola di sceriffo”, portando con sé bonus di accesso, articoli per il proprio avatar e Holowear a tema Far West: ne abbiamo parlato in maniera più approfondita qui. Secondo le anticipazioni fornite dagli stessi sviluppatori, inoltre, nel mese di febbraio dovrebbe arrivare un nuovo lottatore, questa volta nel ruolo di support.