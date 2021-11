PS4: giochi in uscita a dicembre 2021

Eccoci ritornati con le consuete uscite mensili che riguardano la console di passata generazione di Sony, ovvero PS4. Iniziamo, pertanto, ad avvicinarsi alla conclusione di quello che è stato un anno difficile per il settore videoludico.

Di seguito troverete tutte le uscite di dicembre 2021 che approderanno sulla console. Prima di ciò, tuttavia, occorre fare qualche menzione d'onore, inerente ai videogiochi indie in arrivo anche sulla console si Sony, già affrontati in questo articolo. Gli indie in arrivo su PS4 a dicembre 2021 sono i seguenti: Asterix & Obelix: Slap Them All! (02 dicembre), Solar Ash (02 dicembre) e Chorus (03 dicembre).

Passiamo adesso, finalmente, ai nuovi videogiochi in arrivo:

My Universe: Doctors and Nurses

Parliamo di My Universe: Doctors and Nurses, un'avventura ambientata in un contesto ospedaliero, in cui il giocatore potrà vestire i panni di un dottore o di un'infermiera.

Diagnostica le malattie, prescrivi le cure ai tuoi pazienti e curali da eventuali infezioni! My Universe: Doctors and Nurses diverrà disponibile a partire dal 02 dicembre 2021.

Warhammer 40.000: Battlesector

Già citato tra i giochi in uscita per la console next-gen, Warhammer 40.000: Battlesector è un videogioco strategico a turni, sviluppato da Black Lab Games.

In un mondo devastato dalla guerra, il giocatore potrà sperimentare esplosioni da brivido e scariche di adrenalina. Warhammer 40.000: Battlesector arriverà anche su PS4 a partire dal 02 dicembre 2021.

Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy – Vol.3

Questo titolo racconta una storia originale che riguarda la “Noisy Fairy”, ovvero una società segreta guidata da Alma e Kycilia del Principato di Zeon.

Durante la guerra, la Noisy Fairy cercherà di addentrarsi entro i confini del “continente” nordamericano, punto da cui la storia riprende le sue fila. Questo GDR e shooter uscirà su PlayStation 4 il giorno 03 dicembre 2021.

Heavenly Bodies

Stringi le mani ad un astronauta senza peso e gravità e fatti strada attraverso scenari spaziali e stellari, dove nulla è fermo, nulla è sicuro, nulla è semplice. Heavenly Bodies arriva su PlayStation 4 il 07 dicembre 2021.

Twelve Minutes

Ecco che Twelve Minutes, l'avventura grafica di Luis Antonio e Annapurna Interactive, entra a far parte del parco titoli di PlayStation 4. Il gioco, già uscito su Xbox Series XS e PC la scorsa estate, esplora un loop temporale della durata di 12 minuti.

Twelve Minutes sarà disponibile sul PlayStation Store a partire dal giorno 07 dicembre 2021.

Final Fantasy XIV: Endwalker

L'ultima espansione del longevo titolo online, Final Fantasy XIV: Endwalker sta finalmente arrivando! Preparati a fronteggiare una calamità ancora più grande del fulgido oblio: c'è in palio il destino della Vita nella Sorgente.

L'ultima espansione di Final Fantasy XIV, cioè Endwalker, arriverà il giorno 07 dicembre 2021 su PlayStation 4.

Wytchwood

Wytchwood, in uscita il 09 dicembre 2021, è un interessante gioco di avventura, ambientato in una terra fiabesca e dall'anima gotica. Nei panni della vecchia strega dei boschi, potrai esplorare la boscaglia in cerca di ingredienti magici che servirà alla preparazione di preziosi incantesimi.

Sol Cresta

Sol Cresta è un arcade shooter in cui potrai avere il controllo di 3 astronavi che hanno il compito di “liberare” il sistema solare dalle grinfie del male. Il titolo uscirà per PlayStation 4 il 09 dicembre 2021.

Monopoly Madness

Il celeberrimo magnate, ormai divenuta iconica del famoso gioco del Monopoli è andato in vacanza ed è in cerca di un sostituto temporaneo. Il metodo di selezione? Una gara per la fama e la fortuna. Questa volta le regole sono un po' cambiate.

Monopoly Madness di Ubisoft diverrà disponibile a partire dal giorno 09 dicembre 2021.

Aeterna Noctis

L'impegnativo Aeterna Noctis, ovvero un metroidvania in 2D, arriverà su PlayStation 4 il giorno 15 dicembre 2021.

Five Nights at Freddy's: Security Breach

Five Nights at Freddy's: Security Breach è il nuovo adventure in cui il giocatore dovrà sfuggire alle grinfie di misteriosi pupazzi posseduti.

Ad opera di Scott Cawthon, il videogioco in questione sarà scaricabile da PS4 a partire dal 16 dicembre 2021.