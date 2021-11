Migliori titoli indie in uscita questa settimana (dal 29-11 al 05-12)

Un'altra settimana è passata e altri titoli indie sono in procinto di uscire, perlopiù sulla piattaforma di Valve, ovvero Steam. Come di consueto, al termine di ogni settimana, vi segnaliamo quelli che sono i migliori titoli indie che faranno il loro arrivo questa settimana. Il periodo che prendiamo in considerazione parte da domani, 29 novembre, a domenica prossima, ovvero il 5 dicembre 2021. Se vi siete persi l'appuntamento precedente, non è troppo tardi per recuperarlo!

Joan of Arc: The Beginning

Il primo videogioco degno di nota uscirà il giorno 30 novembre 2021 su Steam. Si tratta di Joan of Arc: The Beginning, ovvero un titolo in cui il giocatore vestirà i panni di Giovanna d'Arco.

Questi potrà esplorare il mondo di gioco con un semplice click, così da analizzare le informazioni più interessanti dell'ambiente.

ScooterFlow

Divertitevi con ScooterFlow, un gioco in cui il monopattino vi permetterà di effettuare acrobazie incredibili! Questo titolo sportivo, presente in esclusiva su Steam, permetterà ai giocatori di domare uno skate-park o di utilizzare le strade della città per compiere mosse di freestyle realistiche. ScooterFlow sarà giocabile a partire dal giorno 30 novembre 2021.

ThrustLander

Adesso vi parliamo, invece, di un gioco leggermente differente dal precedente. Si tratta di ThrustLander, ovvero un titolo action che vi mette al comando di un velivolo, il cui obiettivo è di evitare lo schianto contro le pareti di una grotta. Il gameplay è di stampo classico e presenta dei livelli davvero ostici.

Sono presenti circa 250 livelli a cui prendere parte e ben 3 modalità di gioco. Dovrete pazientare ancora per pochissimo, in quanto ThrustLander è in arrivo il giorno 30 novembre 2021, in esclusiva su Steam.

Mud and Blood

Questo titolo, da considerarsi uno dei migliori titoli indie della settimana, è un crudele e spietato gioco strategico in tempo reale. Mud and Blood è ambientato durante gli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale e il compito del giocatore sarà quello di comandare una piccola squadra di soldati contro una guerra già persa in partenza.

Dimostrerete la vostra tenacia o vi arrenderete seduta stante? A voi la scelta. Intanto, Mud and Blood, se voleste pensarci, uscirà il giorno 01 dicembre 2021 su Steam.

No Plan B

Riunisci la tua squadra, preparati e guida le tue operazioni in un avvincente gioco tattico senza possibilità di fallimento. Pianifica la migliore linea d'azione e osservala durante le brutali campagne di tipo FTL e le missioni create dalla comunità. No Plan B arriverà su Steam il giorno 01 dicembre 2021.

Wartales

Wartales, in arrivo il giorno 01 dicembre 2021 su Steam in Early Access, è un gioco di ruolo open-world, in cui l'utente guiderà un gruppo di mercenari in cerca di ricchezza. Il setting, di forte ispirazione medievale, fornirà un ottimo supporto ai personaggi presentati nell'opera. Raccogli taglie, recluta i compagni e svela i segreti delle tombe degli antichi per vincere.

Asterix & Obelix: Slap Them All!

Divertimento assicurato con Asterix & Obelix: Slap Them All! I due vichinghi tornano in una nuova avventura ricca di schiaffi. Gioca nei panni di Asterix e Obelix e attraversa i paesaggi più iconici della saga affrontando una miriade di nemici, in un beat-them-up pieno di azione… e schiaffi!

Il titolo verrà reso disponibile a partire dal 02 dicembre 2021 su Steam, GOG, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One.

Solar Ash

Il Vuoto chiama… Solar Ash rappresenta l'ultima fatica di Heart Machine, nonché uno dei migliori titoli indie in uscita questa settimana.

Dai creatori di Hyper Light Drifter, Epic Games Store, PlayStation e PlayStation 5, vi offrono la possibilità di viaggiare attraverso un mondo surreale, vivido e stilizzato, costellato misteri, personaggi accattivanti e nemici giganteschi. Solar Ash vi aspetta a partire dal 02 dicembre 2021.

Chorus

Era la guerriera più letale della Cerchia. Ora, invece, è la fuggitiva più ricercata e pericolosa di sempre. Nei panni di Nara, il giocatore dovrà attraversare la galassia a bordo dell'astronave Forsaken, così da unire le forze della resistenza contro la Cerchia

Per liberare la galassia dall'oppressione della Cerchia, i giocatori dovranno attendere fino al 03 dicembre 2021, giorno in cui Chorus uscirà su Epic Games Store, Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series XS.

The Captain

Ultimo (in ordine d'uscita) nella lista dei migliori titoli indie in arrivo questa settimana, è The Captain. In questo gioco d'avventura d'ispirazione retrò, i giocatori dovranno fare ritorno alla propria dimora passando per la galassia intera: una scorciatoia, giusto?

Stringi delle amicizie, fatti dei nemici e cerca di salvare chi puoi: chi lascerai indietro? Lo scoprirai solamente il 03 dicembre 2021, giorno in cui il titolo uscirà su Steam, Epic Games Store e GOG.