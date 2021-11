Migliori titoli indie in uscita il 22 e il 28 novembre 2021

Rieccoci con il consueto appuntamento settimanale per constatare quali sono i migliori titoli indie in uscita questa settimana, ovvero tra il 22 e il 28 novembre 2021. Questa settimana approfondiremo e parleremo di ben nove videogiochi, tutti molto diversi l'uno dall'altro. Vi siete persi lo scorso appuntamento? Nessun problema, potrete recuperarlo in qualunque momento cliccando qui.

Andy's Apple Farm

Il primo titolo indie in uscita questa settimana è Andy's Apple Farm, ovvero un misterioso horror e thriller in stile retrò. Sviluppato e pubblicato da M36 Games, il gioco necessita di molteplici run affinché si capisca per intero la trama inquietante di questo titolo.

Andy's Apple Farm diverrà disponibile a partire da domani, 23 novembre 2021 unicamente sullo store digitale di Steam.

Deeeer Simulator

Altro videogioco annoverabile tra i migliori titoli indie in uscita in questa settimana, è Deeeer Simulator. Nelle vesti di un giovane cervo, il giocatore potrà cimentarsi nella distruzione di una tranquilla cittadella. Sarà possibile decidere di trascorrere le giornate in modo rilassante, magari in compagnia di qualche altro animale.

In alternativa, invece, per alleviare lo stress della vita di tutti i giorni, il giocatore potrà lasciarsi andare e distruggere tutto ciò che gli capita a tiro. Deeeer Simulator già disponibile su Steam in accesso anticipato, mentre su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch arriverà il giorno 23 novembre 2021.

Tunnel of Doom

Sempre fissato per il 23 novembre 2021, abbiamo anche Tunnel of Doom. Si tratta di un'avventura d’azione rogue-lite che combina il gameplay di difesa della torre al combattimento da mischia e a distanza. Ogni corsa, è diversa, in pieno stile rogue-lite.

Dovrai aiutare Angel a salvare il marito. Raccogli risorse, trova i vantaggi e affronta i mostri con ciò che trovi e possiedi. Tunnel of Doom è in arrivo il 23 novembre 2021 e potrà essere scaricato su PC via Steam.

King under the Mountain

Per il giorno 24 novembre, invece, è previsto King under the Mountain. Questo videogioco sviluppato da Rocket Jump Technology (a partire dal 2018) è un simulatore strategico di costruzione di insediamenti.

Il setting è puramente di stampo fantasy e l'obiettivo del gioco è quello di cercare di creare una forte colonia che possa guidare il tuo regno! King under the Mountain sarà giocabile a partire dal giorno 24 novembre su Steam.

Deiland: Pocket Planet

Uno dei migliori titoli indie di questa settimana è Deiland: Pocket Planet. Si tratta di un'avventura perlopiù agricola sviluppata e pubblicata da Chibig. All'interno di Deiland Pocket Planet, il giocatore dovrà essere in grado di far crescere e gestire il proprio pianeta.

Coltivare, combattere ed esplorare sono le tre prerogative di Deiland: Pocket Planet, in uscita il giorno 25 novembre 2021 su Steam, Xbox Series XS e Nintendo Switch.

Forza Polpo!

É l'anno 199x e il mondo si trova in una fase post-apocalittica. Il giocatore dovrà utilizzare il minuscolo ma coraggioso robot Octopus per attraversare un Giappone congelato nel tempo.

L'obiettivo di Forza Polpo! è quello di sventare i piani e sconfiggere il Dr. Prometheus. L'opera presenta uno stile mutuato dai giochi d'azione tipici degli anni Novanta e sarà scaricabile a partire dal 25 novembre su Steam.

Crash the Core

Continuando, ci imbattiamo anche in Crash the Core, un gioco di carte con meccaniche roguelike e dallo stampo fantascientifico. Sarà possibile avviare una partita anche in modalità cooperativa. Anche se pare essere un semplice gioco di carte, in realtà Crash the Core nasconde un'anima decisamente più profonda.

Il giocatore, tra una partita di carte e l'altra, dovrà fare i conti con la gestione della sua agenzia di spionaggio, con cui raccoglie preziose informazioni riguardo ad una cospirazione. Crash the Core è atteso per il 26 novembre 2021, unicamente su Steam.

Dieci persone si ritrovano al bowling per passare una serata divertente. Che cosa mai potrà andare storto? Quasi tutto, se tiriamo in ballo gli appuntamenti! In Date Night Bowling, il giocatore dovrà scegliere un personaggio e affrontare un appuntamento nella pista da bowling.

Durante l'appuntamento, il giocatore potrà cercare di andare d'accordo con il suo pretendente, oppure potrà toccare alcuni tasti dolenti e rovinare l'uscita “galante”. Di Date Night Bowling si potrà effettuare il download a partire dal 26 novembre 2021 su Steam.

Len's Island

Con Len's Island terminiamo anche questa carrellata di videogiochi indie previsti per questa settimana. Si tratta di uno dei migliori indie di questa lista. Il giocatore, stanziatosi in un'isola, per sopravvivere dovrà combattere, coltivare ed esplorare.

Che si tratti di costruire la villa dei propri sogni o di curare i raccolti che hai seguito con pazienza e dedizione, l'isola non ha nulla che può metterti davvero la prova. Forse. Len's Island uscirà il giorno 26 novembre unicamente su Steam.