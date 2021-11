Migliori titoli indie in uscita tra il 15 e il 21 novembre 2021

Altra settimana, altra carrellata di videogiochi indie in arrivo su PC e console. I migliori titoli indie in uscita, prevalentemente, usciranno su Steam il giorno 16 novembre, anche se qualche sorpresa la vedremo verso la fine della settimana. Dunque, godetevi questa nuova classifica sui migliori titoli indie della settimana che va dal 15 al 21 novembre 2021. Se vi siete persi lo scorso appuntamento, potrete recuperarlo tramite questo link.

Grow: Song of the Evertree

In uscita il giorno 16 novembre 2021, Grow: Song of the Evertree è un gioco di ruolo fantasy con elementi adventure e puzzle da risolvere. Il titolo, che sarà disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch (oltre che su Steam) ti catapulterà in un mondo magico di cui dovrai prenderti cura.

Osserva come le tue azioni possono migliorare il mondo e riportare in vita l'Evertree in questo entusiasmante gioco sandbox ricco di elementi gestionali.

Marsupilami: Hoobadventure

Marsupilami: Hoobadventure è il progetto di Ocellus Studio. Pubblicato su Steam e console da Microids, quest'avventura platform e adventure conta più di venti livelli e tre mondi coloratissimi da esplorare.

I livelli saranno affrontabili più volte, così da migliorare il tempo di completamento di ciascuno stage. Marsupilami: Hoobadventure sarà disponibile su Steam, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 16 novembre 2021.

Moncage

Moncage è un'avventura che prevede la risoluzione di diversi puzzle, celati all'interno di un fantastico mondo racchiuso in un semplice cubo. Ad ogni faccia del cubo corrisponde uno scenario unico.

Il giocatore dovrà sfruttare l'ambiente e le illusioni per trarre le sue conclusioni e creare dei collegamenti nascosti che risolvano il mistero. Moncage di Optillusion uscirà il 16 novembre su Steam.

Tavern Master

Accedendo a Tavern Master, il giocatore si ritroverà all'interno di un simulatore manageriale di taverne medievali. Compra tavoli e panche, riempi i barili di bevande, assumi personale e sarai pronto a servire i tuoi primi clienti.

Assicurati che i tuoi dipendenti siano felici, che ci siano abbastanza bevande e posti a sedere per gli ospiti e presto sarai in grado di espandere il tuo business in vari modi. Tavern Master uscirà il 16 novembre, esclusivamente su Steam.

The Last Stand: Aftermath

Uno dei migliori titoli indie di questa settimana è sicuramente The Last Stand: Aftermath. Si tratta di un titolo action con meccaniche roguelike e single-player. Creato dagli sviluppatori di The Last Stand: Union City e Dead Zone, l'opera si basa su una pandemia provocata da un virus che trasforma dei poveri innocenti in terrificanti zombie.

Sebbene la trama non sia delle più originali, le ambientazioni sembrano piuttosto suggestive e le meccaniche roguelike potrebbero interessare i giocatori più navigati. The Last Stand: Aftermath uscirà il 16 novembre 2021 su Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS e Xbox One.

Sucker Punch VR

Sucker Punch VR è un frenetico punch-fest arcade. Il giocatore, con l'ausilio di Steam VR, dovrà fare in modo di combattere per raggiungere la linea del traguardo sano e salvo. Brandendo una grande varietà di mosse e poteri, il giocatore potrà farsi strada verso la vittoria. In uscita il 18 novembre 2021, Sucker Punch VR sarà giocabile necessariamente con Steam VR.

UnDungeon

Uno degli indie più attesi della settimana è proprio UnDungeon. Altro non è che un gioco di ruolo action, i cui combattimenti in tempo reale fungono da vero fulcro dell'opera. A fare di contorno al particolare gameplay prende posto una trama fantascientifica immensamente ricca di dettagli e colpi di scena.

Viaggia tra le dimensioni e cambia il mondo che ti circonda con UnDungeon, disponibile dal 18 novembre su Steam, GOG e Xbox One.

Animal Express

Per concludere, infine, ecco a voi Animal Express. Si tratta di un divertente simulatore di consegne di pacchi, giocabile anche in modalità cooperativa (fino a quattro giocatori)! Riunisci il tuo team di corrieri (rigorosamente dotati di fattezze animali) e consegna i tuoi ordini entro il tempo limite.

Animal Express uscirà il giorno 19 novembre 2021 e verrà reso disponibile su Steam.