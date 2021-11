Migliori titoli indie in uscita questa settimana (08-14 novembre 2021)

Ed eccoci ritornati al consueto appuntamento settimanale con i migliori titoli indie in uscita questa settimana. Ebbene, dopo aver appreso quali videogiochi indie uscivano la scorsa settimana (tra cui anche qualche piccolo gioiello), vediamo cosa ci aspetta i prossimi giorni.

Dextram

Cominciamo subito con il botto, perché l'8 novembre uscirà Dextram (Lingon Studios), ovvero uno shooter arcade. Lo scopo del titolo è quello di sfuggire alle ondate di nemici tramite un solo movimento possibile. Dextram sarà disponibile su Steam a partire da domani.

Hope Despair Chaos

Sempre fissato per domani, un altro gioco annoverabile tra i migliori titoli indie è Hope Despair Chaos. Si tratta di una particolare esperienza di deduzione sociale in tempo reale, che è anche free-to-play. Acquisisci delle abilità uniche e sfruttale per portare la tua Fazione alla vittoria. Il download gratuito di Hope Despair Chaos è disponibile su Steam, attualmente disponibile in Early Access.

Zeta Bit Player Pack 1

Il giorno 10 novembre, invece, uscirà Zeta Bit Player Pack 1. Stiamo parlando di una collection di diversi titoli arcade top-down. Tra questi possiamo ritrovare Idol Defender: un gioco in cui è necessario difendere il proprio tempio celeste dagli attacchi dei pagani. Blue World, invece, è un roguelike in cui si utilizzano gli effetti di stato per buttar giù i propri nemici. Oltre a questi due giochi, nella raccolta Zeta Bit Player Pack 1, possiamo trovare anche Rouge Shooter e Into the Cyber Flesh. Il download è effettuabile da questo link, che vi porterà a Steam.

TimeShifters

TimeShifters, ideato e sviluppato da FossettGaming, è un nuovo FPS “old-school”, ispirato prevalentemente ad opere del calibro di TimeSplitters e GoldenEye. Ambientato nel 2131, il mondo si sta piegando alla volontà di un crudele dittatore che ha creato una macchina del tempo che gli permetterà di cambiare il suo passato e, quindi, di salire al potere. L'obiettivo del giocatore è di farsi strada a colpi di proiettili e di fermare questo spietato tiranno. TimeShifters uscirà il giorno 10 novembre 2021 su Steam.

Nightwalker 2

Sequel dell'horror targato Useless Machines, Nightwalker 2 arriva finalmente su Steam a partire dall'11 novembre 2021. Si tratta di una breve avventura orrorifica, in cui il giocatore dovrà esplorare gli ambienti naturali forniti e indagare sulla trama offerta per poter risalire alla posizione di un leggendario tesoro perduto. Giocalo su Steam a partire dall'11 novembre 2021.

Piratopia

Immergiti in questa coloratissima avventura a tema pirati! Piratopia ti permetterà di uscire in mare aperto per saccheggiare le navi dei nemici, che possono essere intelligenze artificiali o altri giocatori. Scambia merci per potenziare la propria nave e anche per racimolare qualche soldo per acquistare risorse utili. Ricorda, il tuo obiettivo è quello di cacciare il maestoso Kraken! Disponibile dall'11 novembre 2021 su Steam.

Epic Chef

Come saprete, tra i migliori titoli indie non può di certo mancare un simulatore di cucina. Ebbene, Epic Chef di Infinigon Games e Team17, offrirà agli utenti di Steam (ma non solo) la possibilità di divertirsi cucinando. Vestendo i panni di Zest, il giocatore partirà da zero. Iniziando con poco, bisognerà costruire una fattoria, coltivare ingredienti deliziosi, costruire macchinari e cucinare senza sosta fino a diventare lo chef più leggendario di Ambrosia! Oltre che su Steam, l'11 novembre 2021, Epic Chef arriverà anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Breakwaters

Disponibile dall'11 novembre in Early Access su Steam, Breakwaters di Soaring Pixels Games ti catapulterà all'interno di un mondo magico che è un tutt'uno con l'acqua. Il mondo di gioco sarà in continua evoluzione e tutti i cambiamenti che il giocatore vivrà, non avverranno casualmente. I mutamenti del mondo dipenderanno dall'uso che l'utente fa dell'acqua a propria disposizione. Nuota, naviga e vola alla ricerca di nuove isole e risorse per costruire ripari e sopravvivere alle intemperie di Madre Natura.

Treasures of the Aegean

Cos'è successo alla civiltà minoica? Unisciti a Marie Taylor, esperta di parkour, e a James Andrew, cacciatore di tesori, in un thriller storico d'azione in cui scoprirai i segreti di un regno dimenticato, che è stato tragicamente intrappolato in un loop temporale infinito. L'avventura curata da Undercoders e Numskull Games sarà disponibile al download a partire dall'11 novembre su Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Bokube

Finalmente in arrivo su Steam, i lavori di sviluppo per Bokube sono stati avviati ormai 4 anni fa grazie ad una campagna Kickstarter in favore degli sviluppatori, ovvero Conception Software. Si tratta di un nostalgico puzzle in 3D, in cui si giocherà nelle vesti di un coniglietto pixeloso che visiterà biomi tutti diversi. Su Steam dal giorno 12 novembre 2021.