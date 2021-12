PS5 si aggiorna: ecco che cosa cambia

Nuovo update in vista per PS5, aggiornatasi proprio di recente. Questo, tra l'altro, è solo uno dei molti aggiornamenti che Sony ha diffuso ultimamente per la sua console di più nuova generazione. In questo modo, la compagnia nipponica, perlomeno, sta dimostrando di prestare particolare attenzione anche al più piccolo dei dettagli.

L'ultimo di questa serie, ovvero l'aggiornamento 21.02-04.00.00 ha apportato diverse modificazioni all'hardware di PS5. Addentrandoci un po' più profondamente nella questione, possiamo affermare che uno dei cambiamenti più sostanziali si è verificato sul software PlayStation Now.

Della piattaforma di gaming in streaming, l'aggiornamento ha migliorato alcune funzioni ed impostazioni di sistema. Da adesso, sarà altresì possibile installare una SSD M.2 con capienza fino a 4 TB come device di memoria aggiuntiva.

Tuttavia, l'aggiornamento pare serva a molto di più, a differenza di quanto annunciato dalla seguente nota pubblicata da Sony:

Questo aggiornamento del software di sistema migliora le prestazioni del sistema.

Non ci è dato sapere, in conclusione, quali cambiamenti e modificazioni siano stati apportati nel dettaglio, oltre che all'eliminazione di bug e glitch. Ciò che sappiamo, oltre alle informazioni relative al PS Now, riguarda le dimensioni dell'update, pari a poco più di circa 900 MB.

PS5, purtroppo, risulta ancora introvabile, tuttavia, riesce a dominare il mercato italiano rispetto a qualsiasi altra console! Mi raccomando, se non siete ancora riusciti ad accaparrarvi la vostra personalissima PlayStation 5, tenete d'occhio questa sezione, in cui vi segnaliamo quando torna online con nuove scorte.