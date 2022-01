PS5, un bug cancella i trofei e li sostituisce con il logo di PS3: retrocompatibilità in vista?

Retrocompatibilità in arrivo per PS5? Nella notte, un bug avrebbe temporaneamente azzerato tutti i trofei PlayStation 4, cancellando i titoli dei giochi e sostituendo le immagini con il logo di PlayStation 3. Il problema, prontamente risolto da Sony, non ha però dato tregua ai fan, che sul web lo hanno indicato come un ulteriore segnale dell'imminente aggiunta di retrocompatibilità alla console.

Da qualche settimana, infatti, voci di corridoio si rincorrono sul potenziale arrivo dei giochi per PlayStation 3 anche sull'ultimo (introvabile) gioiellino di Sony. Le prime avvisaglie sono partite quando lo store di PS5 ha iniziato a mostrare anche titoli PS3 con tanto di prezzo. Un esempio? Dead of Alive 5. Ma anche Bejeweled e i due Prince of Persia, Le Sabbie Dimenticate e I Due Troni.

Inoltre, alcuni fan hanno scovato la presenza di un brevetto, depositato dal system architect di PS5 Mark Cerny, con chiaro riferimento ad una presunta “compatibilità con versioni precedenti”. Ciò ha naturalmente portato a ipotesi e speculazioni sul fatto che Sony stesse sviluppando una soluzione per permettere ai suoi utenti di giocare i titoli più vecchi.

Da non tralasciare anche l'importante rapporto redatto da Bloomberg lo scorso dicembre, secondo il quale PlayStation starebbe realizzando un servizio concorrente a Xbox Game Pass. Nome in codice “Spartacus”, combinerà tutti gli attuali servizi PlayStation Plus e PlayStation Now, eliminando gradualmente quest'ultimo. La finestra di lancio dovrebbe essere prevista per questa primavera: sarà in quell'occasione che Sony annuncerà l'aggiunta di retrocompatibilità alla sua console di punta?