PS5, Xbox Series X e Switch: qual è la più desiderata?

Se avete finora tentato senza successo di mettere una PS5 sotto l'albero di natale Natale, consolatevi, non siete i soli. Come si dice: mal comune, mezzo gaudio. La console rimane la più desiderata dagli appassionati di gaming, nonostante la scarsa disponibilità sugli scaffali. A certificarlo è una nuova ricerca condotta a livello globale da DFC Intelligence durante i mesi di ottobre e novembre.

Tutti vogliono PlayStation 5 (ma giocano su Switch)

Tra chi non è in possesso di una Xbox Series X, oltre la metà di coloro intervistati (più precisamente il 54%) afferma di non essere intenzionato ad acquistare la piattaforma Microsoft, mentre uno su tre (il 34%) non brama di allungare le mani su una PlayStation 5; il 26% ha invece espresso la volontà di comprare la più potente Xbox e il 42% la rivale di casa Sony.

Mentre le due next-gen si contendono preferenze e market share, Nintendo Switch continua a godere di una enorme popolarità: il 60% del campione chiamato in causa già la possiede, mentre il 27% della quota restante ha intenzione di farla sua in futuro.

Quali sono i fattori che spingono il pubblico a desiderare una piattaforma e non l'altra? Pesano soprattutto il prezzo, la potenza di calcolo erogata dal comparto hardware e la qualità dei titoli proposti, mentre le funzionalità legate ai servizi online, il supporto alle periferiche per la realtà virtuale e il design incidono meno sulla decisione finale.

E in merito ai giochi? I più attesi risultano al momento God of War: Ragnarok in arrivo su PS5 nel corso del prossimo anno e Zelda Breath of the Wild 2 (nome non confermato) in fase di sviluppo presso gli studi Nintendo. Tra quelli già usciti, Forza Horizon 5 ha fatto registrare un interesse simile a quello di Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West a Halo Infinite.