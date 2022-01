PUBG Mobile: l'evento crossover di Spider-Man è disponibile con l'update 1.8

Spider-Man, iconico personaggio Marvel freschissimo di successo al cinema con il suo ultimo film No Way Home, approda finalmente anche in PUBG Mobile come parte dell'aggiornamento 1.8.

L'arrivo del supereroe nell'acclamato Battle Royale per dispositivi iOS e Android porta con sé una modalità esclusiva, naturalmente a tema Uomo Ragno, disponibile fino al prossimo 14 febbraio 2022. Modalità che ci chiamerà a collaborare con Peter Parker affrontando mostri e boss per ottenere preziose ricompense, tra cui il Web Shooter e la Spiderweb Ball, una granata di ragnatele.

Per accedere alla nuova modalità è necessario selezionare la modalità classica e impostare la mappa su Erangel – Spider-Man e/o Livik – Spider-Man, quest'ultima già attiva dal 15 gennaio.

Ma non è tutto, perché oltre al debutto dell'Uomo Ragno, l'update 1.8 di PUBG Mobile va ad introdurre anche la mappa AfterMath nella modalità classica, vale a dire un nuovo campo di battaglia caratterizzato da bombe ed eruzioni vulcaniche. Tra le altre novità, andiamo a segnalare diversi miglioramenti nella selezione della modalità, l'aggiunta di un nuovo negozio in-game e l'introduzione di inedite meccaniche di gioco tra cui spicca la Recall Towers.

A chiudere, come comunicato dal team di sviluppo, l'aggiornamento 1.8 di PUBG Mobile apporta poi varie correzioni al bilanciamento, andando pure a ripulire l'esperienza da alcuni bug noti. Se interessati, sul sito ufficiale potete consultare il changelog completo, mentre poco più in alto è visibile il trailer che segna la collaborazione tra PUBG e Spider-Man: No Way Home.