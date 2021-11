PUBG New State disponibile gratis su iOS e Android: link per il download

Tutti coloro che attendevano al varco l'uscita di PUBG New State possono festeggiare. Il nuovo Battle Royale sviluppato dai ragazzi di PUBG Studios è infatti disponibile su dispositivi mobile iOS e Android, pronto ad essere scaricato gratis da tutti gli interessati.

Il download su AppStore e Google Play, come dicevamo, è senza costi, ma sono presenti le tradizionali microtransazioni opzionali in app.

PUBG New State si presenta come un Battle Royale di nuova generazione in cui 100 giocatori si danno battaglia potendo contare su un equipaggiamento di tutto rispetto, fatto di diverse armi, attrezzature e oggetti consumabili. Senza dimenticare la possibilità di poter utilizzare vari tipi di veicoli per spostarsi più velocemente sulla mappa di gioco.

Come dichiarato dal team di sviluppo, gli scontri a fuoco realistici sono stati ottimizzati per adattarsi ai comandi touch dei device mobile, e arricchiti da meccaniche di gioco esclusive come schivate, droni e richieste di supporto. Il gioco introduce un campo di battaglia completamente nuovo per la serie, dal momento che è ambientato decenni dopo il PlayerUnknown's Battlegrounds originale. In particolare, il setting è fissato nel nel 2051, in un clima anarchico nel quale hanno trovato terreno fertile una serie di nuove fazioni.

Di seguito potete consultare i requisiti di sistema di PUBG New State su iOS e Android, mentre poco più in alto gustarvi il trailer di lancio del videogame.

Requisiti di sistema iOS

iPhone, iPad e iPod Touch: iOS 13.0 o successivo

Requisiti di sistema Android