Uno dei videogame più apprezzati dai possessori di PS4 e di PS5 è oggi in forte sconto su Amazon.

Ci riferiamo a Final Fantasy 7 Remake, proposto sui listini del colosso di Jeff Bezos al prezzo speciale di 34,99 euro per l'edizione old-gen e di 49,99 euro per quanto riguarda quella Intergrade, sbarcata da pochissimo sulla console di nuova generazione a marchio Sony.

Si tratta insomma di un'occasione assai golosa per mettere le mani sul rifacimento del leggendario gioco di ruolo del 1997, uscito originariamente sulla prima PlayStation. E ricordato come una delle più grandi pietre miliari non solo nel genere di appartenenza, ma anche nell'intera storia del videoludo.

Considerando la bontà della produzione Square Enix per il ritorno di Cloud Strife e di tutti i personaggi iconici del videogame nipponico, l'offerta del giorno di Amazon non può che essere imperdibile per tutti i possessori di una PlayStation 4 o di una ben più potente PlayStation 5.

Il prezzo originale di listino per Final Fantasy 7 Remake su PS4 è di 74,99 euro: capirete allora che lo sconto è pari al 53%, per un risparmio effettivo di ben 40 euro. Per quanto riguarda la versione Intergrade per PS5, il costo iniziale era fissato a 79,99 euro, per uno sconto del 38% e ben 30 euro risparmiati.

Proprio quest'ultima edizione non dovrebbe mancare nella ludoteca dei fan di Final Fantasy. Il comparto tecnico è stato infatti sensibilmente migliorato, e ci permette di esplorare la già affascinante città di Midgar con texture, illuminazione e sfondi tirati a lucido dagli sviluppatori della casa del Chocobo.

Non solo, Final Fantasy 7 Remake Intergrade include anche un episodio inedito con Yuffie come protagonista, proponendo un nuovo arco narrativo accattivante e varie aggiunte al gameplay con cui divertirsi. Sfruttando anche il feedback aptico del controller DualSense.

Insomma, se ami la Fantasia Finale di Square Enix e il remake del settimo capitolo ti ha sempre fatto gola, non hai più scuse: Amazon ha l'offerta giusta per te, dai prezzi quasi pari a quelli a cui siamo solitamente abituati in occasione del Black Friday. Il Venerdì Nero cadrà quest'anno il 26 novembre, ma a quanto pare il gigante dell'eCommerce ha deciso di giocare d'anticipo a tutto vantaggio della community di gamer.