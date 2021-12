Remnant From the Ashes è il nuovo gioco gratis su Epic Games Store

L'ondata di regali per Natale 2021 su Epic Games Store continua: Remnant From The Ashes è il terzo gioco gratis legato all'iniziativa che prevede un nuovo titolo gratuito al giorno fino al 30 dicembre.

L'opera sviluppata da Gunfire Games si unisce ad una lista finora formata anche da Shenmue 3 e Neon Abyss. Per scaricarla gratis non devi far altro che collegarti al link seguente, effettuare l'accesso con le tue credenziali Epic Games Store e cliccare sul pulsante “Ottieni“.

Remnant From The Ashes – Il soulslike che non ti aspetti

Il gioco offerto è uno sparatutto tattico in terza persona che strizza particolarmente l'occhio ai Souslike. Caratterizzato da una direzione artistica ispirata e da una quantità di contenuti invidiabile, si contraddistingue soprattutto per un alto livello di sfida. Il divertimento è inoltre garantito dalla modalità cooperativa online.

Forse a tratti eccessivamente punitivo, è stato apprezzato parecchio dagli appassionati del genere e adesso arriva in forma totalmente gratuita per 24 ore.

“Il mondo è stato gettato nel caos da un male antico proveniente da un'altra dimensione. L'umanità sta lottando per sopravvivere, ma possiede la tecnologia per aprire portali verso altri reami e realtà alternative. Bisogna viaggiare attraverso questi portali per scoprire il mistero della provenienza di questo male, recuperare risorse per rimanere in vita e contrattaccare per ritagliarsi un presidio da cui l'umanità possa ricostruire…“

Il titolo sarà disponibile gratuitamente fino alle ore 17 di domani, quando sarà sostituito a sua volta da un altro gioco ancora avvolto nel mistero.