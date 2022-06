Resident Evil: la serie Netflix si mostra nel trailer della Geeked Week

Il nome Resident Evil è davvero difficile a morire. A più di 25 anni dal primo capitolo, la serie survival horror per eccellenza sta infatti vivendo un altro periodo d’oro.

Di recente, dopo un ottimo ottavo episodio in prima persona, è stato infatti annunciato il remake di Resident Evil 4, pronto a farci rivivere le avventure orrorifiche di Leon in terra spagnola; in più, continua l’impegno di Netflix nel proporre serie e film ispirati al franchise di casa Capcom, per un’operazione crossmediale senza dubbio imponente.

In tal senso, l’ultimo tassello è rappresentato dalla nuova serie TV live action in uscita il prossimo 14 luglio nel catalogo del colosso dello streaming, tornata a spaventare il pubblico con un nuovo trailer.

Il video, visibile in testata di articolo e condiviso da Netflix in occasione della sua Geeked Week, mostra molte scene d’azione a base di zombi e seghe elettriche, diverse creature generate dal virus e moltissimi riferimenti alla serie videoludica. Questa la trama:

Anno 2036. 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un’apocalisse globale, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo dominato dagli infetti assettati di sangue e da creature folli. In questa carneficina assoluta, Jade viene tormentata dal suo passato a New Raccoon City, dalle spaventose connessioni del padre con la Umbrella Corporation, ma soprattutto da cosa è accaduto alla sorella, Billie.

La serie Resident Evil conterà su 8 episodi, e vedrà una collaborazione stretta tra Capcom, Netflix e Constantin Film. L’uscita, lo ricordiamo, è fissata per il 14 luglio 2022.