Resident Evil, primo teaser per la serie TV Netflix

Netflix ha pubblicato una prima e brevissima clip video tratta dalla serie TV live-action ispirata a Resident Evil. Il teaser ci mostra il Cerberus, l'iconico cane zombie della saga, in azione, seguito da quello che sarà il logo ufficiale della produzione.

Il video era stato pubblicato inizialmente sull'account Instagram ufficiale di Resident Evil prima di essere rimosso, ma i fan lo hanno prontamente catturato e ripubblicato su Twitter.

FIRST LOOK TEASER Netflix's Resident Evil – coming soon! pic.twitter.com/HLTh5YjfGP — What's on Netflix (@whatonnetflix) December 3, 2021

La collaborazione tra Netflix e la saga horror Capcom è attiva da diverso tempo. All'inizio di quest'anno è stata lanciata infatti un'esclusiva serie animata chiamata Resident Evil: Infinite Darkness, incentrata su un'epidemia di zombie esplosa alla Casa Bianca.

La serie TV protagonista di questo primo assaggio sarà però interamente in live-action, dunque con attori reali in carne ed ossa, ed è in produzione presso Constantin Film. La casa tedesca è anche responsabile della recente pellicola cinematografica Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Da quel poco che sappiamo finora, grazie a una breve sinossi fornita da Netflix a inizio anno, la serie TV si concentrerà sui ragazzi di Wesker, impegnati a scoprire segreti all'interno di una nuova Raccoon City. Così recita la sinossi.

“Quando i ragazzi di Wesker si trasferiscono a New Raccon City, i segreti che scoprono potrebbero essere la fine di tutto“.

Il colosso dello streaming si è ormai specializzato nella realizzazione di produzioni ispirate a importanti saghe videoludiche. Questo mese è previsto l'attesissimo lancio della seconda stagione di The Witcher. Per non parlare inoltre del recentissimo Arcane: League of Legends, oltre agli adattamenti di Castlevania e Sonic The Hedgehog.

Attualmente, Netflix sta anche lavorando a film basati su The Division, Beyond Good and Evil e Assassin's Creed, tutti marchi targati Ubisoft.

Infine, per quanto riguarda Resident Evil, il film attualmente nelle sale cinematografiche rappresenta un reboot dei film ispirati alla serie presentandosi con una storia originale fedele ai primi due capitoli della saga di videogiochi.