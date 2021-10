The Witcher: il trailer della seconda stagione riporta Geralt di Rivia su Netflix

Dopo una lunga attesa, finalmente Netflix ha tolto definitivamente i veli alla Stagione 2 di The Witcher, serie TV disponibile nel catalogo del colosso dello streaming e direttamente ispirata alla serie di romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski.

Già videogioco grazie all'impegno di CD Projekt RED, il franchise con protagonista Geralt di Rivia tornerà con un nuovo ciclo di episodi sulla piattaforma in abbonamento della “grande N”.

Gli stessi che possiamo quindi ammirare in anteprima grazie al trailer ufficiale della seconda stagione, mostrato in esclusiva nel corso del Lucca Comics & Games 2021. Per gustarvelo in italiano non dovete fare altro che cliccare sul tasto Play del video in testata di articolo, mentre poco più in basso trovate quello in lingua originale:

La clip di The Witcher 2 arriva direttamente dal panel dedicato alla serie TV in quel di Lucca, a cui hanno preso parte la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, i membri del cast Joey Batey – che interpreta Jaskier – e Kim Bodnia – che nello show è Vesemir -, il production designer Andrew Laws e la costume designer Lucinda Wright.

La prima stagione di The Witcher ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2019, riscuotendo subito un ottimo successo di pubblico e critica. La prima stagione ripropone sul piccolo schermo i racconti Il guardiano degli innocenti e La spada del destino, mentre la seconda adatterà gli eventi di Il Sangue degli Elfi, il libro che per primo si è discostato dal formato della raccolta di racconti e ha abbracciato quello del romanzo vero e proprio.

The Witcher 2: trama e data di uscita su Netflix

Netflix ha pubblicato anche la trama della Stagione 2 di The Witcher, che vedrà ancora una volta Henry Cavill vestire i panni del protagonista, lo strigo Geralt di Rivia:

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

Le nuove puntate saranno disponibili in streaming per tutti gli abbonati a partire dal 17 dicembre 2021. Intanto sapevate che grazie all'app di Netflix potete scaricare una manciata di videogame gratis?