Resident Evil Welcome to Raccoon City: il nuovo trailer del film risveglia l'orrore

Tutti i fan della saga survival horror di Capcom, in attesa di scoprire cosa ci riserverà il futuro Resident Evil 9, aspettano al varco il debutto di Resident Evil Welcome to Raccoon City.

Non si tratta però di un nuovo capitolo della serie videoludica, ma del prossimo film ispirato ai suoi orrori poligonali, che segnerà un nuovo corso per il franchise sul grande schermo. Lo stesso film che si rifà alle atmosfere dei primi due iconici episodi di Resident Evil. E che oggi torna a stuzzicare i palati del pubblico con un nuovo trailer – visibile in testata di articolo.

Quello rilasciato in data odierna da Sony Pictures è il secondo trailer ufficiale di Resident Evil Welcome to Raccoon City, e prende il nome di Nightmare Trailer. Nella clip “da incubo” possiamo ammirare alcune sequenze inedite della pellicola, così come alcuni nemici storici di Biohazard, come i famelici Licker.

Più sotto, la sinossi ufficiale del film, atteso nelle sale cinematografiche per il prossimo 24 novembre:

Quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita.

Nel cast di Resident Evil Welcome to Raccoon City troviamo Kaya Scodelario nei panni di Claire Redfield, Hannah John-Kamen in quelli Jill Valentine, Robbie Amell nel ruolo di Chris Redfield, Tom Hopper in quello di Albert Wesker, Avan Jogia nel ruolo di Leon S. Kennedy e Neal McDonough nei panni di William Birkin.

