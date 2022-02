Resident Evil, nuovo annuncio in arrivo domani 15 febbraio

Una delle saga videoludiche più amate di tutti i tempi è pronta a fare di nuovo paura. Si tratta di Resident Evil, per cui Capcom è andata ad aggiornare i canali social ufficiali nelle ultime ore.

Un segnale evidente, che indica che la compagnia di Osaka è in pieno fermento, pronta a rivelare novità proprio sul suo celebre franchise survival horror. Novità che arriveranno nella giornata di domani, 15 febbraio 2022, come svelato con un tweet:

Oh, there's something suspicious activity going on at the Resident Evil portal…

It seems that this was the reason why all the staff around me worked busy lately. There's something going on tomorrow at 4PM(JST), so we hope you all enjoy it!#REBHFun pic.twitter.com/tiwvlAhTI5

— RESIDENT EVIL/BIOHAZARD PORTAL Official (@REBHPortal) February 14, 2022