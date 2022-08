Return to Monkey Island: data di uscita per la nuova avventura di Guybrush Threepwood

La Opening Night Live della Gamescom 2022 di Colonia ha regalato agli appassionati non solo nuovi trailer, video gameplay e appetibili World Premiere, ma anche la data di uscita ufficiale di uno dei videogame più attesi del 2022.

Si tratta di Return to Monkey Island, nuova avventura del pirata Guybrush Threepwood in arrivo su PC e Nintendo Switch molto prima di quanto fan e addetti ai lavori si aspettassero. Il team di sviluppo capitanato da Ron Gilbert – il creatore originale della saga punta e clicca – ha infatti fissato il lancio del titolo al prossimo 19 settembre.

It’s odd that #MonkeyIslandMonday happens every 7 days. There must be some hidden pattern here. Any ides @phrenopolis? I’d ask Guybrush but he seems busy at the moment. pic.twitter.com/OZPYt2LaaN — Ron Gilbert (@grumpygamer) July 25, 2022

Un’attesa piuttosto breve per gli appassionati che non vedono l’ora di salpare nuovamente con Guybrush Threepwood, recentemente protagonista di una clip direttamente da Return to Monkey Island. Le immagini mettono in luce le caratteristiche tipiche della saga, dalla sagacia delle battute alla scelta dei dialoghi in un contesto squisitamente piratesco.

In questo caso, lo sventurato protagonista è al centro di un processo. Come potete osservare seguendo i dialoghi, il nostro pirata non resisterà come di consueto a qualche battuta eccessivamente audace che rischierà di metterlo nei guai al cospetto di un giudice particolarmente altero. Il filmato è utile ancora una volta a mettere in mostra il sistema di dialoghi di Return to Monkey Island, che come al solito ci consentirà di scegliere tra una varietà di risposte che Guybrush potrà rivolgere agli altri personaggi.

Augurandovi buona visione, ricordiamo ancora una volta che il nuovo capitolo di Monkey Island sarà disponibile su PC e in esclusiva temporale console su Nintendo Switch a partire dal 19 settembre 2022.