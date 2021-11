Riders Republic: l'esclusiva Amazon per Xbox è in promo (-44%)

Riders Republic è un titolo che non può mancare nella tua libreria Xbox. Per rimediare subito a questo tua penuria ti faccio sapere che su Amazon lo trovi in promozione a un prezzo estasiante dal momento che il ribasso si aggira attorno al 44%. Infatti con appena 38,98€ te lo porti a casa potendo contare su un gioco che ti fa girare la testa!

Non solo si tratta della Limited Edition, ma è anche un'esclusiva Amazon quindi non fartela scappare. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Corri più che puoi con Riders Republic

Riders Republic è il titolo dei tuoi sogni se i motori ruggenti ti fanno venire la pelle d'oca. Questo gioco ti permette di buttarti letteralmente nel mondo delle gare grazie a un sistema massive multiplayer che da ben poche altre parti puoi trovare.

Oltre alle motociclette puoi gareggiare servendoti di qualunque mezzo dotato di rote o adatto alla neve dal momento che sono presenti anche bici, sci, snowboard e così via. Praticamente puoi destreggiarti in più discipline battendo i tuoi record e cercando di primeggiare sempre e comunque sulla folla.

Nel mezzo delle gare potrai osservare ambientazioni realistiche e curate nei minimi dettagli per completare l'esperienza in tutto e per tutto. In più presta attenzione perché dovrai forgiare il tuo rider sotto ogni singolo aspetto!

Ps: trattandosi della Limited Edition ti faccio sapere che questa include al suo interno sia il gioco completo che elementi aggiuntivi digitali.

Acquista subito la tua copia di Riders Republic per Xbox su Amazon a soli 38,98€. Lo ordini e lo ricevi a casa in uno o due giorni con le spedizioni Prime garantite.