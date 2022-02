Riders Republic: weekend di gioco gratuito, sconto del 50% sull'acquisto e collaborazione con Prada

Ubisoft annuncia che Riders Republic sarà disponibile gratuitamente dal 10 al 14 febbraio su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS e Xbox One. Già da oggi si potrà fare il preload del gioco su PlayStation.

Inoltre, Ubisoft ha annunciato una collaborazione con l’innovativo marchio Prada, per portare l’iconica collezione Prada Linea Rossa sul terreno di gioco di Riders Republic.

Dall’8 febbraio i giocatori potranno scoprire sezioni del Riders Ridge decorate con i colori di Prada Linea Rossa. Unendo influenze dal mondo dell’abbigliamento tecnico, Prada Linea Rossa ridefinisce l’idea del lusso moderno concentrandosi sui dettagli tecnici e su nuove possibilità di produzione. Design dinamici, versatili e performanti definiscono una nuova tenuta urbana orientata al movimento.

La collaborazione offrirà attività uniche e oggetti cosmetici che comprendono:

Siamo entusiasti di collaborare con un'azienda creativa come Ubisoft per offrire la nostra interpretazione del mondo del gioco. Riders Republic riguarda gli sport all'aria aperta e le prestazioni – l'abbinamento perfetto con la collezione Linea Rossa e il suo DNA. La tecnologia e l'innovazione sono sempre state parte integrante di Prada; quindi, continueremo ad esplorare nuovi scenari ogni volta che si presenteranno opportunità interessanti per il marchio per costruire esperienze originali e autentiche.