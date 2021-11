Riders Republic su Stadia: giocalo gratis per ben 2 ore

Riders Republic è uno degli ultimi titoli pubblicati da Ubisoft, da oggi è possibile provarlo gratuitamente per ben 2 ore su Google Stadia.

Mentre la software house festeggia ben 35 anni di attività, la sua nuova IP si fa strada sulla nota piattaforma di game streaming di Google. Accedendo alla neonata sezione di Stadia, dedicata alla prova gratuita dei giochi, oltre all'esclusiva Hello Engineer è ora possibile giocare per ben 120 minuti il nuovo Riders Republic.

Il gioco – pubblicato da Ubisoft quest'anno – mette insieme una serie di percorsi e tracciati per bici, snowboard, sci e tuta alare. Il gameplay di Riders Republic è divertente e dinamico, un titolo da non perdere per gli amanti dei giochi sportivi e da oggi è possibile giocarlo gratuitamente per ben 2 ore su Google Stadia.

Per sfruttare la prova gratuita non occorre registrarsi alla piattaforma, né tantomeno essere abbonati al servizio Stadia Pro, basta accedere a questa pagina su PC o dispositivi mobili, connettere un controller compatibile con la piattaforma e avviare il gioco. Nel corso delle prossime settimane e mesi, Google ha promesso l'arrivo di nuovi giochi in prova gratuita su Stadia, per consentire agli utenti di provare i titoli per un po' prima di scegliere se procedere o meno all'acquisto.