Saints Row avrà un trailer gameplay ai Game Awards 2021

Saints Row si unisce alla festa e sarà tra i protagonisti delle premiazioni legate ai Game Awards 2021 che si terranno questa notte a partire dalle 2 ora italiana.

Il profilo Twitter ufficiale dell'evento ha annunciato infatti che il gioco tornerà a mostrarsi con un nuovo trailer gameplay nel corso della nottata. In allegato al cinguettio è anche possibile dare uno sguardo a una breve clip tratta dal filmato, che sembra si concentrerà sull'alto grado di personalizzazione promesso dalla produzione.

Looking forward to showing you a brand new gameplay trailer from @saintsrow at #TheGameAwards! Buckle up, tomorrow is gonna be a ride! pic.twitter.com/q1WbfWsnLZ — The Game Awards (@thegameawards) December 9, 2021

Saints Row non farà infatti altro che riprendere lo stile tipico della serie: una sorta di GTA votato alla follia più estrema, con situazioni continuamente sopra le righe, come se si avessero a disposizione delle mod con cui modificare a piacimento l'esperienza di gioco.

Il trailer gameplay di questa notte dovrebbe dunque fare ulteriore luce sul sistema ludico e, trattandosi di un reboot, è lecito aspettarsi anche qualcosa di più di una semplice proposizione di quella che è stata l'offerta Saints Row negli anni passati, composta al momento da quattro episodi ufficiali, reboot escluso.

Inizialmente previsto per il mese di febbraio, Volition ha di recente annunciato la decisione di posticipare la data di uscita al 23 agosto 2022. Probabilmente, dietro la scelta c'è anche la consapevolezza di non voler rischiare di affollarsi in un periodo che sarà ricco di altre importanti uscite – Horizon Forbidden West, Dying Light 2 e Elden Ring su tutti -, ma anche la necessità di apportare ulteriori miglioramenti al codice del gioco.

Saints Row è in lavorazione per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.