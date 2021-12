Fable e Avowed saranno ai The Game Awards 2021?

La cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2021 potrebbe parlare tanto Xbox. Perché dopo le indiscrezioni su Senua's Saga Hellblade 2, pare infatti che nel corso dell'evento verranno mostrati anche Fable e Avowed.

A riferirlo è Garrett Atkins, giornalista di Forbes, che su Twitter ha pubblicato due cinguettii in cui semplicemente “conferma” la presenza dei due giochi nel corso delle premiazioni. Naturalmente non può trattarsi di un annuncio ufficiale, ma la credibilità della fonte lascia ben sperare al riguardo.

Avowed at The Game Awards ✅ — Garrett Atkins (@GarrettEAtkins) December 8, 2021

Fable at The Game Awards ✅ — Garrett Atkins (@GarrettEAtkins) December 7, 2021

Fable è il reboot della saga in sviluppo presso Playground Games, lo stesso team autore della serie di Forza Horizon. Lo sviluppatore britannico si è espanso dopo l'acquisizione da parte di Microsoft, dividendosi di fatto in due differenti squadre ognuna dedicata ad un progetto diverso.

Esaurito con successo il lancio di Forza Horizon 5, arriva adesso il momento di concentrarsi su questa nuova sfida. Non sappiamo ancora molto sul gioco, se non che ovviamente proverà a rispettare i canoni tipici della serie ideata da Lionhead, con un colorato mondo aperto fantasy a disposizione e un focus di elementi da GdR incentrati sulla crescita e la moralità del personaggio.

Per quanto riguarda Avowed è un gioco di ruolo in prima persona sviluppato da Obsidian, il team autore, tra gli altri, di Fallout New Vegas e del recente The Outer Worlds. Ambientato all'interno del mondo di Pillars of Eternity, altro successo del team, il titolo proporrà una struttura che ricorderà quella della serie di Elder Scrolls, anche se stando alle dichiarazioni finora rilasciate ci saranno alcune differenze.

Entrambi i giochi sono stati presentati nell'estate 2020 con due trailer in CG: se la loro presenza venisse confermata, si spera di dare un primo sguardo almeno al motore di gioco e che dia almeno un'idea su quella che sarà l'esperienza finale.

Fable e Avowed sono in lavorazione in esclusiva per PC e Xbox Series X/S con lancio al Day One su Xbox Game Pass che sarebbe previsto per il 2023.