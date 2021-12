Microsoft ammette che la chiusura di Lionhead è stata un errore

La chiusura di Lionhead Studios nel 2016 è stata un errore che ha contribuito a modellare il nuovo modo con cui Microsoft ora lavora con gli studi acquisiti.

Ad affermarlo durante la prima puntata del documentario dedicato ai 20 anni di Xbox è Shannon Loftifs, ex General Manager della divisione Global Game Publishing di casa Redmon quando il team, noto per aver creato la saga di Fable, è stato chiuso.

“Uno dei più grandi passi falsi da cui abbiamo imparato in passato è stato quello commesso con Lionhead. Avevamo già pubblicato il primo Fable ed è stato un successo. La gente voleva di più e così abbiamo comprato Lionhead. Erano anni buoni. Ma dopo Fable 2, è arrivato Kinect e il matrimonio con la saga non è stato dei migliori. Fable The Journey era un progetto costruito con passione da molte persone, ma penso che si sia discostato in modo abbastanza significativo dai pilastri che resero Fable 1 e 2 così popolari“