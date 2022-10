Silent Hill 2: remake e gioco originale a confronto in video, quale fa più paura?

È tempo di grandi rispolveri per due delle serie horror storiche del settore videoludico. Con Resident Evil 4 di casa Capcom, visto nelle ultime ore in uno scoppiettante video di gameplay, anche Silent Hill 2 è infatti pronto a tornare con un attesissimo remake.

Quello annunciato da Konami nel corso della sua ultima diretta streaming, e che andrà a terrorizzare nel corso del 2023 tutti i possessori di PS5 – in esclusiva temporale per 12 mesi – e PC.

Dopo il reveal ufficiale, che ha suscitato la reazione entusiastica di tutti gli appassionati del franchise nipponico, Silent Hill 2 Remake è ora protagonista di un video che lo mette direttamente a confronto con il titolo originale per PlayStation 2, classe 2001.

Il raffronto, visibile in testata di articolo, arriva dal canale YouTube ElAnalistaDeBits, e si focalizza naturalmente sulle evidenti migliorie tecniche che caratterizzano la produzione. Più sotto, invece, possiamo recuperare il primo trailer, proiettato nel corso della serata del 19 ottobre 2022.

Sappiamo che il remake di Silent Hill 2 su PS5 non avrà schermate di caricamento e sfrutterà le feature del DualSense, come il feedback aptico e i trigger adattivi. Non solo, è stato confermato anche l’uso dell’audio 3D, ma il video comparativo, come già detto, mette in evidenza soltanto i miglioramenti grafici apportati da Bloober Team a questa rivisitazione moderna.

Altri titoli annunciati da Konami sono Silent Hill f, Silent Hill: Townfall di Annapurna Interactive e la serie horror in real-time Silent Hill: Ascension.