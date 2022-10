Silent Hill: nuovi giochi annunciati il 19 ottobre, cosa possiamo aspettarci dall'evento?

Di un ritorno di Silent Hill si parla ormai da anni, senza che nulla si sia mai mosso per quella che rappresenta una delle saghe più amate dal popolo videoludico; e non solo dagli appassionati di horror game.

Proprio quando un po’ tutti stavano perdendo le speranze, Konami ha deciso di vuotare il sacco, andando ad annunciare un evento in streaming dedicato proprio al rivale storico di Resident Evil.

Un evento che andrà in onda in data odierna, 19 ottobre 2022, a partire dalle ore 23:00 del fuso orario italiano.

In your restless dreams, do you see that town?

The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa

— Silent Hill Official (@SilentHill) October 16, 2022