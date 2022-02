Sony spenderà 1,2 miliardi di dollari per mantenere lo staff di Bungie

Sono giorni di numeri e finanza questi per l'industry del gaming. Da Sony a Nintendo passando per tutte le altre società hanno snocciolato gli ultimi dati finanziari. E si sta cominciando già a fare i conti con le acquisizioni monstre che hanno fatto tremare il settore in questi giorni. Quanto costerà a Sony mantenere i dipendenti attuali di Bungie, ad esempio?

Nel rapporto sugli utili di Sony è stato indicato come la società intenda allocare i 3,6 miliardi di dollari spesi per l'acquisizione di Bungie. Nel rapporto, si legge che Sony stima che circa un terzo del denaro verrà speso per “pagamenti differiti agli azionisti dipendenti, subordinati al loro impiego, e altri incentivi di fidelizzazione”.

Sony-Bungie: 1,2 miliardi di dollari per i dipendenti

In altre parole, Sony dovrà sborsare qualcosa come 1,2 miliardi di dollari di incentivi per trattenere il personale di Bungie in seguito all'acquisizione. Inoltre fa sapere che porterà avanti questa “pratica” per diversi anni. Il resto dei soldi verrà utilizzato per acquistare direttamente le azioni private di Bungie.

Nella presentazione agli investitori di ieri, Sony ha anche affermato che l'acquisizione supporterà l'azienda nelle sue più ampie ambizioni di creare più titoli live service. Si parla di oltre 10 giochi.